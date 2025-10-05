U komšiluku haotično Izdato hitno upozorenje: "Budite spremni na rizik od povreda..."

Večernje novosti pre 5 sati
U komšiluku haotično Izdato hitno upozorenje: "Budite spremni na rizik od povreda..."

VEĆI deo Hrvatske pogodile su obilne padavine i jak vetar, a meteorolozi su upozorili na moguće poplave, prenose danas hrvatski mediji.

Foto: Printskrin Facebook/Dalmacija danas U Zagrebu jutros pada jaka kiša, a hrvatska meteorološka služba DHMZ je aktivirala upozorenja i meteoalarm za većinu zemlje, prenosi portal Index.hr. Crveno upozorenje izdato je za more Kvarnera i oblast oko Velebita, kao i za more kod zapadne obale Istre gde se očekuje jaki jugo koje će tokom dana prerasti u olujnu buru. Najjači udari vetra, kako se očekuje, dostići će do 160 kilometara na sat. Narandžasto upozorenje
