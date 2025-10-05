Putin komentarisao moguće američke isporuke “tomahavka” Ukrajine

Vesti online pre 37 minuta  |  Sputnjik (P. V.)
Putin komentarisao moguće američke isporuke “tomahavka” Ukrajine

Isporuke raketnih sistema dugog dometa Ukrajini dovešće do uništenja pozitivnih trendova u odnosima između Rusije i SAD, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

– Bilo je pitanja vezanih za razmatranje problema sa isporukama novih sistema naoružanja, uključujući sisteme dugog dometa i visoke preciznosti, “tomahavke” i tako dalje. Već sam rekao da će to dovesti do uništenja naših odnosa, u svakom slučaju, pozitivnih trendova koji su se pojavili u tim odnosima. Dakle, govorim šta mislim. A kako će se stvari odvijati ne zavisi samo od nas -, rekao je Putin za ruske medije. Predsednik Rusije dodao je da je na forumu
