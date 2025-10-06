Nakon deset godina pronađeno telo muškarca nestalog 2015. Porodica nije gubila nadu, majka verovala da će se sin vratiti (video)

Posle čitave decenije potrage, u ribnjaku blizu autoputa u američkom gradu Boka Raton, pronađeni su posmrtni ostaci Stivena Mekrela (Steven MacKrell), mladića koji je nestao 2015. godine u 25. godini života

Njegov automobil i telo otkriveni su u vodi, čime je konačno stavljena tačka na slučaj koji je godinama budio sumnje, nade i pitanja bez odgovora. Kobna noć i misterija nestanka Stiven je poslednji put viđen 30. jula 2015. godine, kada je u ranim jutarnjim časovima napustio bar u Fort Loderdejlu, a potom svratio na benzinsku pumpu da kupi grickalice. Iako je trebalo da se nađe s prijateljima, nikada nije stigao. Nadzorne kamere zabeležile su svađu s drugim