Nakon deset godina pronađeno telo muškarca nestalog 2015. Porodica nije gubila nadu, majka verovala da će se sin vratiti (video)

Alo pre 2 sata
Posle čitave decenije potrage, u ribnjaku blizu autoputa u američkom gradu Boka Raton, pronađeni su posmrtni ostaci Stivena Mekrela (Steven MacKrell), mladića koji je nestao 2015. godine u 25. godini života

Njegov automobil i telo otkriveni su u vodi, čime je konačno stavljena tačka na slučaj koji je godinama budio sumnje, nade i pitanja bez odgovora. Kobna noć i misterija nestanka Stiven je poslednji put viđen 30. jula 2015. godine, kada je u ranim jutarnjim časovima napustio bar u Fort Loderdejlu, a potom svratio na benzinsku pumpu da kupi grickalice. Iako je trebalo da se nađe s prijateljima, nikada nije stigao. Nadzorne kamere zabeležile su svađu s drugim
(Video) Kraj košmara: Rešena misterija nestanka Stivena Mek Krela, majka ga čekala 10 godina: "Sanjam da se vraća kući"

Blic pre 2 sata
250.000 Ljudi marširalo protiv izraela! Krcate ulice uprkos kiši: "Najmanje što možemo zbog užasa u Gazi" (foto)

Kurir pre 1 sat
Poljska istražuje sumnjive ostatke drona pronađene oko 100 km od Varšave: Reagovali nadležni organi, država u stanju visoke…

Kurir pre 1 sat
Amerika: u prethodnoj školskoj godini zabranjeno više od 3.700 knjiga

Politika pre 1 sat
"Majdan" u Gruziji po peti put: Zaplenjena velika količina oružja i eksploziva, a tu su i Ukrajinci

Večernje novosti pre 1 sat
Oglasio se Iran pred ključne pregovore: "Podržavamo svaku inicijativu za palestinsko samoopredeljenje"

Blic pre 2 sata