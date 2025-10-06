(Video) Kraj košmara: Rešena misterija nestanka Stivena Mek Krela, majka ga čekala 10 godina: "Sanjam da se vraća kući"

Deset godina nakon njegovog nestanka, pronađeni su ostaci Stivena Mek Krela sa Floride. Njegov automobil i telo otkriveni su u jezeru u Boca Ratonu, čime je okončana višegodišnja potraga za čovekom koji je nestao kada je imao 25 godina.

Prema saopštenju privatne kompanije Sanšajn stejt sonar, koja je specijalizovana za podvodne pretrage, posmrtni ostaci Stivena pronađeni su u četvrtak, 2. oktobra, oko 19:20 po lokalnom vremenu. Tim za potragu locirao je Mek Krelov potopljeni beli "ford" i njegove ostatke u jezeru u Boka Raton na Floridi, u blizini autoputa. Stiven je poslednji put viđen 30. jula 2015. godine. Te noći, oko 1:30 ujutru, napustio je bar u centru Fort Lauderdalea, a oko sat vremena