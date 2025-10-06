Uživo vodi se žestoka borba između Rusije i Ukrajine! Obe strane brutalno biju u "ahilovu petu"!

Alo pre 14 minuta
Uživo vodi se žestoka borba između Rusije i Ukrajine! Obe strane brutalno biju u "ahilovu petu"!

Sukob u Ukrajini, 1.321. dan.

Nakon masovnih ruskih udara na ukrajinsku gasnu i energetsku infrastrukturu, predsednik Volodimir Zelenski je istakao da nema snažnog međunarodnog odgovora i da se šef Kremlja Vladimir Putin smeje Zapadu. EPA/STRINGER Pogledaj galeriju EPA/STRINGER Pogledaj galeriju EPA/STRINGER Pogledaj galeriju EPA/STRINGER Pogledaj galeriju EPA/STRINGER Pogledaj galeriju EPA/STRINGER Pogledaj galeriju Sa druge strane, ukrajinski napadi dronovima naneli su štetu na skoro pola
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Oko 40.000 stanovnika Belgorodske oblasti ostalo bez struje

Oko 40.000 stanovnika Belgorodske oblasti ostalo bez struje

Politika pre 14 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Zelenski: Putin se smeje Zapadu; Ekonomist: Skoro polovina ruskih rafinerija oštećena

UKRAJINSKA KRIZA Zelenski: Putin se smeje Zapadu; Ekonomist: Skoro polovina ruskih rafinerija oštećena

RTV pre 1 sat
Oko 40.000 stanovnika Belgorodske oblasti ostalo bez struje usled napada

Oko 40.000 stanovnika Belgorodske oblasti ostalo bez struje usled napada

RTV pre 49 minuta
Zelenski: Putin se smeje Zapadu; Ekonomist: Skoro polovina ruskih rafinerija oštećena

Zelenski: Putin se smeje Zapadu; Ekonomist: Skoro polovina ruskih rafinerija oštećena

RTS pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB Izraelska delegacija danas stiže u Egipat na pregovore o Trampovom planu za Gazu

BLISKOISTOČNI SUKOB Izraelska delegacija danas stiže u Egipat na pregovore o Trampovom planu za Gazu

RTV pre 14 minuta
Od početka rata u Gazi poginula 1.152 pripadnika izraelske vojske, policije i Šin Beta

Od početka rata u Gazi poginula 1.152 pripadnika izraelske vojske, policije i Šin Beta

RTV pre 4 minuta
Merz: Iza dronova nad Njemačkom stoji Rusija

Merz: Iza dronova nad Njemačkom stoji Rusija

SEEbiz pre 4 minuta
Porastao broj stradalih u Indoneziji, u urušavanju škole poginulo najmanje 50 ljudi

Porastao broj stradalih u Indoneziji, u urušavanju škole poginulo najmanje 50 ljudi

RTS pre 4 minuta
Evakuisane stotine planinara sa zavejanog Mont Everesta

Evakuisane stotine planinara sa zavejanog Mont Everesta

Radio 021 pre 19 minuta