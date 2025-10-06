Obična upala grla može da pobrka žice u dečjem mozgu

BBC News pre 9 minuta | Džejmi Dušarme - BBC budućnost

Kate Drury

Streptokokna upala grla česta je dečja bolest, ali kod izvesnog broja ova bakterijska infekcija može da dovede do zabrinjavajućih, trajnih promena u ponašanju.

Naučnici počinju sada da shvataju kako infekcija utiče na mozak.

Čarliju Druriju se život zauvek promenio na osmi rođendan.

Bio je novembar 2012. godine i dan ispunjen uobičajenom rođendanskom zabavom - tortom, poklonima i hranom za tematske žurke.

Kako je dan odmicao, Čarlijeva majka, Kejt Druri, počela je da primećuje da joj se sin neobično ponaša.

Započelo je podrhtavanjem oka, potom je krenuo da njuška vlastite ruke, da bi kasnije tokom dana dobio i temperaturu.

Druri ga je odvela na kliniku urgentnog centra blizu porodičnog doma u Ilinoisu, u SAD, gde su mu dijagnostikovali streptokokni faringitis.

U nedeljama koje su usledile, Čarlijevo zdravlje se pogoršalo na načine koji su zbunjivali Druri.

Postao je toliko osetljiv na mirise da je Druri prestala da kuva u kući.

Razvio je ekstremnu anksioznost odvajanja, a opet ga je dodir njegove majke terao da vrisne i agresivno trlja mesto gde su im se kože dodirnule.

Jedva da je spavao, postao je anoreksičan i odbijao je da se kupa.

Bacao je predmete svuda po kući.

Imao je halucinacije i probleme sa pisanjem i čitanjem.

Druri je jedva prepoznavala sina, koji je prethodno bio uzoran đak i sportista bez problema sa ponašanjem.

„Izgubila sam dete za jedan dan“, kaže ova majka.

Posle više od mesec dana agonije i zbunjenosti, lekari su Čarliju postavili dijagnozu malo poznatog stanja zvanog „pedijatrijski autoimuni neuropsihijatrijski poremećaji povezani sa streptokoknim infekcijama“ odnosno PANDAS.

Kate Drury Čarli Druri ima 20 godina i mora da dobija redovan tretman zamene plazme, što će raditi do kraja života

Deca koja boluju od PANDAS sindroma doživljavaju drastične i nagle napade tikova i/ili znaka opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OCD), sa simptomima koji često deluju kao da su se javili preko noći.

Jednako naglo, deca sa ovim sindromom mogu da razviju mnoštvo drugih problema među kojima su usporavanje u razvojnim ili motornim veštinama, agresivno i haotično ponašanje, promene raspoloženja, razdražljivost ili poremećaj sna.

Teško je utvrditi tačnu učestalost ovog stanja, ali stručnjaci su saglasni da PANDAS sindrom nije čest.

Prema jednoj proceni, za godinu dana na svakih 11.800 dece jedno može da dobije PANDAS ili srodno stanje zvano pedijatrijski akutni napad neuropsihijatrijskog sindroma (PANS), mada se brojevi drastično razlikuju od studije do studije.

Ovi slučajevi, međutim, deluju kao da su češći kod dečaka nego kod devojčica, prema podacima međunarodnog registra pacijenata, i pogađaju decu pre puberteta.

„Iz očiglednih razloga, roditelji su potpuno prestravljeni kad se jave ovi problemi", kaže Šenon Dilejni, neuropsihijatrica za decu i adolescente iz Njujorka u Americi.

„'Osećam se kao da moje dete nije prisutno. Deluje kao da je posednuto', često mi govore", prepričava doktorka koja u privatnoj praksi leči pacijente s ovim stanjem.

Istraživači sa američkih Nacionalnih instituta za zdravlje (NIH) prvi put su opisali PANDAS 1990-ih.

Čak i tada, ideja da streptokokna infekcija može da izazove neurološke komplikacije nije bila ništa novo.

Lekari su 1894. godine opisali pacijente sa neurološkim stanjem zvanim Sidenhamova horeja pošto su imali upale grla.

Stotinak godina kasnije, grupa koju predvodi Suzan Svedo, tada šefica pedijatrije i ogranka razvojne neuronauke pri NIH-u, objavila je dokaze koji pokazuju da su streptokokne infekcije povezane sa zapanjujućim i naglim pojavljivanjem neuropsihijatrijskih simptoma tipičnih kod pacijenata sa PANDAS sindromom.

Kako može streptokokna upala grla, rutinska bolest kojom se svake godine zaraze stotine miliona dece širom sveta, da izazove tako žestoku reakciju među malom podgrupom dece?

Ovo je bio predmet aktivne naučne rasprave u godinama koje su usledile.

„Pogrešna streptokoka kod zlosrećnog deteta može da dovede do pogrešno usmerenog imunog odgovora", sumira Svedo, sada glavna šefica naučnog odseka u Mreži lekara zaduženih za Pandas.

Drugim rečima, imuni sistemi neke dece, možda one genetski podložne, čini se da promašuju u pokušaju da se izbore sa streptokoknom infekcijom, stvarajući antitela koja napadnu zdrava tkiva u telu.

Čini se da se ova antitela uvuku u mozak i tu naprave haos.

Studije na životinjama sugerišu da to može da se dogodi u nekim slučajevima zato što imune ćelije proizvedene u reakciji na streptokoku putuju duž nerava koji se protežu od nosa do mozga i oslabljuju zaštitnu barijeru mozga.

Neki naučnici nastavljaju da dovode u pitanje ovu hipotezu.

Ali brojni istraživački timovi objavili su studije koje ukazuju na infekciju i druge promene u mozgu dece sa PANDAS sindromom konkretno u bazalnim ganglijama, koje igraju ulogu u motornoj kontroli, učenju, donošenju odluka i emocionalnim odgovorima.

OCD je takođe povezan sa disfunkcijom u bazalnim ganglijama.

Tim Dženifer Frankovič, pedijatrijske reumatološkinje koja vodi Stanfordov Imuno-bihejvioralni zdravstveni program u SAD sproveo je neka istraživanja o upali mozga povezanoj sa PANDAS sindromom.

Takvi nalazi su važni zato što ukazuju da je „ovo pravi poremećaj“ koji izaziva autoimuna reakcija, a ne psihološko stanje, objašnjava.

Za roditelje koji se muče sa detetom čije se ponašanje naglo i dramatično promenilo, to otkriće samo po sebi ume da bude važno, naročito zato što postoji sklonost da se za sve okrivi loše roditeljstvo, kaže Frankovič.

Getty Images Infekcije streptokoke A čest su uzrok upale grla kod dece

Druge česte respiratorne bolesti, u koje spada i upala, takođe su povezane sa simptomima nalik PANDAS sindromu.

Preliminarna istraživanja takođe sugerišu da Sars-CoV-2, virus koji je izazvao kovid-19, može ili da pogorša postojeće simptome ili da izazove nove.

Pretpsotavke jedne studije iz 2023. godine su da to može preko pojačavanja upale u telu i/ili reaktiviranjem drugih uspavanih virusa u telu.

Dilejnino istraživanje i kliničko iskustvo sugerišu da infekcije potekle iz krpelja koji izazivaju Lajmsku bolest takođe mogu da budu katalizatori simptoma.

Kada patogen koji nije streptokoka izazove nagle neuropsihijatrijske simptome ili kad lekari ne mogu da identifikuju konkretan okidač deca dobiju opštiju dijagnozu PANS-a.

Iako postoje i druge razlike u dijagnostičkim kriterijumima, PANDAS sindrom se smatra podtipom PANS-a.

Infekcije mogu da se pokažu katastrofalnim po pacijente sa PANS/PANDAS godinama bez prestanka, kaže Sara O'Dor, klinička psihološkinja sa Univerziteta Safolk u Bostonu, u Masačusetsu.

Simptomi PANS/PANDAS se pojačavaju i slabe, a deca doživljavaju periode skoro potpune ili potpune remisije koja može da potraje godinama.

„Ako se dete ponovo razboli od nečega, može biti streptokoka ili može kovid, simptomi se odjednom vrate“, dodaje.

Pronalaženje pravog lečenja za te simptome, kad se prvi put pojave ili se razbuktaju, ume da bude prava odiseja za pacijente i njihove porodice.

Malo kliničara je specijalizovano za lečenje PANS/PANDAS, a neki odbijaju da ga leče ili tvrde da on ni ne postoji.

Studija na deci u Međunarodnom registru PANS-a pokazala je da je 87 odsto njih imalo problema da dobije adekvatnu negu.

Nedostatak iskusnih zdravstvenih radnika i poteškoća u obezbeđivanju zdravstvenog osiguranja su neki od potencijalnih razloga.

Alissa Johnson Lulu Džonson je bila srećna i napredna 11-godišnjakinja pre iznenadnog pojavljivanja zabrinjavajućih simptoma 2019. godine

Kad se dete odvede na lečenje, kliničari bi mogli da vide psihijatrijske simptome i automatski prepišu psihijatrijske lekove.

Ovi lekovi mogu da pomognu u nekim slučajevima, ali mogu i da naškode.

Istraživanja pokazuju da su mnogi pacijenti sa PANS/PANDAS skloni neželjenim dejstvima čak i u relativno malim dozama.

Drugi naprosto ne reaguju na njih.

Većini pacijenata je potreban „višestruki pristup“, koji takođe leči infekciju koja je izazvala prvobitne ili povratne simptome i imune efekte za koje se veruje da su potekli iz nje, kaže O'Dor.

Ako lečenje započne rano, rutinski lekovi kao što su antibiotici, steroidi, pa čak i oni protiv bolova u slobodnoj prodaji mogu da naprave veliku razliku, kaže Frankovič, koja je pomogla u izradi nacrta kliničkih smernica za lečenje ovog stanja.

Ali kad se ovaj sindorm ne leči dugo ili je posebno težak slučaj, pacijentima su možda potrebne intenzivne i invazivne terapije, kao što je intravenozni imunoglobin (infuzije doniranih antitela, često sa skraćenicom IVIG) ili terapije zamene plazme (procedura koja uklanja i zamenjuje oštećenu plazmu u pacijentovoj krvi), ukazuju kliničke smernice.

Svedo je 1999. godine objavila istraživanje koje sugeriše da su IVIG i terapija zamene plazme efikasni protiv simptoma Pandas.

Skoro 30 godina kasnije, „nedopustivo je da deca ne dobijaju pomoć“, kaže ona.

Ali naučni zaključci o lečenju PANS/PANDAS nisu konačni.

Mala studija iz 2016. godine čija je koautorka Svedo nije pronašla statistički značajnu razliku između lečenja IVIG-om i placebom.

Dve godine kasnije, pregled evropskog istraživanja zaključio je da je potrebno rigoroznije istraživanje lečenja.

Ipak, mnogi pacijenti se kunu u rezultate koje donosI lečenje kao što je IVIG.

Kad je Drurin sin razvio PANDAS pre više od jedne decenije, ona je bila spremna da plati hiljade dolara za njegovo prvo lečenje IVIG-om, koje „nam ga je vratilo".

Ovo iskustvo ju je navelo da postane aktivistkinja boreći se za državni zakon koji zahteva od osiguranja da pokrivaju lečenja kao što je IVIG za pacijente sa PANS/PANDAS.

„Čarlijev zakon“ je usvojen u Ilinoisu 2017. godine ali do dana današnjeg, kaže Druri, i dalje je teško obezbediti adekvatno lečenje za njenog sina, koji sada ima 20 godina.

Čarli je imao duge periode remisije, ali i više teških pogoršanja stanja.

Kliničari su mu rekli da će morati da ima redovne IVIG infuzije, baš kao i terapiju zamene plazme, do kraja života, kaže Druri.

„Boravili bismo po tim bolnicama, a oni bi nam govorili: 'Ne možemo da vam pomognemo'“, kaže Druri.

„Uprkos tome što postoji zakon koji je nazvan po njemu.“

PANS i PANDAS su danas priznati kod svetskih zdravstvenih vlasti.

Svetska zdravstvena organizacija dodala je PANDAS u njen sistem klasifikacije bolesti, a istraživači i grupe za podršku pacijenatima širom sveta rade na poboljšanju kvaliteta nege i pristupa njoj.

U Velikoj Britaniji, PANS i PANDAS su bili predmet skupštinske rasprave 2023. godine.

Ali skepticizam je i dalje prisutan u nekim krugovima.

U izvešaju iz 2025. godine, Američka pedijatrijska akademija opisala je PANS kao „verovatno“ validnu dijagnozu, ali dodala da „dijagnostički proces otežava nedostatak opšteprihvaćenih dokaza kojima bi se kliničar rukovodio“ i da „mnogo toga ostaje nepoznato u vezi sa samim stanjem.“

Istina je da nema testa koji može da postavi dijagnozu PANS ili PANDAS, niti biomarker koji definitivno signalizira njegovo prisustvo.

Promene u mozgu povezane s ovim stanjima toliko su suptilne da se ne vide golim okom na snimcima, kaže Frankovič.

„Kad radiolog čita snimak magnetne rezonance, on traži očima i zaključuje, 'Oh, pa ovo je normalan mozak'“, kaže Frankovič.

„Tako da se ovi siroti pacijenti odbacuju", ukazuje.

Alissa Johnson Ovaj crtež iz sveske Lulu Džonson njen je pokušaj da objasni kakav je osećaj imala u mozgu zbog PANDAS

Istraživači nastavljaju da proučavaju PANS/PANDAS, u nadi da će saznati nešto više zašto se javljaju, šta se dešava u telima pacijenata koji imaju ova stanja i da li postoje biomarkeri koji bi mogli da omoguće lakše dijagnoze i otvore vrata novim tretmanima.

Jedan od njih je Brent Haris, neuropatolog sa Univerziteta Džordžtaun u Vašingtonu, SAD.

On vodi Banku moždanih poremećaja uzrokovanih od PANDAS/PANS i drugih neuroimunih poremećaja.

Moždana banka ispunjava važnu istraživačku rupu.

Proučavanje mozga pacijenata koji su bolovali od PANS/PANDAS, a umrli su, omogućava precizniju analizu od one koju su lekari mogli da izvedu dok su bili živi, kaže on.

Haris i njegove kolege pronašli su dodatne dokaze upale bazalnih ganglija i drugih delova mozga.

Haris se nada da će takva otkrića na kraju pružiti nove mete lečenja, ali ističe da je potrebno još mnogo više istraživanja.

Njegova laboratorija radi sa samo devet doniranih mozgova, a biće potreban mnogo veći broj za generalizacije o ovim bolestima.

Alissa Johnson Život Lulu Džonson je postao „klackalica“ uspona i padova kako se njeno stanje razbuktavalo i stišavalo, često se završavajući ostancima u bolnici

Jedan od ovih davalaca je i Alisa Džonson, koja živi u Nju Džersiju, u SAD.

Njena ćerka Luisa „Lulu“ Džonson umrla je 2021. godine „posle dve i po godine neverovatnog bola i patnje“ koje joj je izazvao PANDAS, pogoršan „odsustvom znanja“ i „poteškoćama u pristupu nezi“, ukazuje ova majka.

Luluini simptomi PANDAS sindroma počeli su prvog dana Nove godine 2019., kad je imala 11 godina.

„Vratili smo se sa putovanja prvog.

„Drugog kao da se probudila u potpuno drugom telu", priseća se Džonson.

Prethodno „srećna, zdrava i napredna“ ćerka Alise Džonson odjednom više nije imala apetit i dobila je teške gastrointestinalne probleme.

Imala je problema sa spavanjem i ponašala se na čudne, zastrašujuće načine – u koje spada i pokušaj da napusti kola u pokretu.

Lulu je završila na bolničkom lečenju nebrojeno puta tokom zime i proleća koji su usledili, pozitivna na testu za steptokoku u februaru 2019. godine.

Ipak je prošlo više meseci pre nego što je porodica dobila dijagnozu za PANDAS, što je bio prazan hod tokom kog je Lulu dobijala lekove koji joj nisu pomagali, među kojima i psihijatrijske koji su izazvali loše reakcije.

Čak i jednom kad je postavljena dijagnoza PANDAS sindroma, kaže Džonson, doći do pravog lečenja nije bilo nimalo lako.

„Klinika našeg pedijatra nije želela da ima ništa sa nama posle dijagnoze“, kaže ona.

A jedna poseta Hitnom prijemu, tokom kog je Džoson odbila da njena ćerka bude primljena u psihijatrijsku ustanovu, završila se pozivom socijalnoj službi.

Na kraju je Lulu bila lečena lekovima koji menjaju imuni sistem, u šta je spadao i IVIG, koji je doveo do postojanog poboljšanja.

Alissa Johnson Uprkos periodima tokom kojih se osećala dovoljno dobro da peva i svira klavir, kao ovde 2020. godine, Lulu Džonson je umrla posle dve godine mučenja sa PANDAS

Posle niza izmena lekova, njeno stanje se pogoršalo, preminula je 2021. godine.

„Njen san je bio da postane imunološkinja i da pomaže pacijentima kao što je ona“, kaže Džonson.

Od njene smrti, Luluini roditelji su pokušali da odaju počast njenom snu na druge načine.

Osnovali su Fond Luise Adelin Džonson za složene bolesti kako bi ukazali i finansirali istraživanje neuroimunih stanja.

I posthumno su donirali Luluinu krv i moždano tkivo moždanoj banci u Džordžtaunu, dok su dozvolili da se njeni rezultati testova koriste i u drugim studijama.

To je, međutim, slaba uteha, kaže Džonson.

„Zaista je tužno što ljudi sada priznaju koliko je bolesna bila tek nakon što je umrla.“

Naučnici polako raspetljavaju misteriju PANDAS sindroma i sve su bliži ostvarivanju Luluinog sna: pošteđivanja druge dece razorenog života izazvanog nečim što bi trebalo da je samo jednostavna upala grla.

