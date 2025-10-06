U Francuskoj (ponovo) pala vlada, Makron pod pritiskom

Pozivi na nove parlamentarne izbore i smenu predsednika

Francuska vlada podnela je ostavku samo nekoliko sati nakon imenovanja, produbljujući političku krizu u zemlji. Kako prenosi Reuters, praktičmo tek imenovani francuski premijer Sebastijen Lekornu (Sebastien Lecornu) i njegova vlada podneli su ostavku u ponedeljak, samo nekoliko sati nakon što je Lekornu objavio sastav svog kabineta, što je najkratkotrajnija vlada u modernoj istoriji Francuske, izazvavši nagli pad evropskih akcija i kursa evra. Brza ostavka bila je