Kraj drame na Mont everestu: Spasioci evakuisali stotine planinara: Satima bili zaglavljeni u snegu, hiopotermija im bila najveći neprijatelj

Blic pre 2 sata
Stotine planinara koje su ostale zaglavljene u mećavi blizu istočne strane Mont Everesta na Tibetu, spasioci su evakuisali na sigurno.

U nedelju je 350 planinara stiglo do gradića Ćudanga, dok je uspostavljena komunikacija sa preostalih više od 200 planinara, izvestio je CCTV. Posetioci udaljene doline Karma, koja vodi do istočne strane Kangšung Everesta, okupili su se u stotinama ove nedelje, koristeći osmodnevni nacionalni praznik u Kini. - Bilo je veoma mokro i hladno u planinama, a hipotermija je predstavljala stvarnu opasnost -rekla je Čen Gešuang, koja je bila deo planinarskog tima od 18
Ključne reči

TibetKinaSneg

