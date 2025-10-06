Prevrnuo se čamac na Dunavu, ima mrtvih! 11 osoba završilo u vodi kod Bačke Palanke (foto,video)

Noćas je došlo je do prevrtanja čamca sa više osoba na Dunavu u blizini Bačke Palanke odnosno na potezu ka Bačkom Novom Selu. Više osoba završilo je u vodi nakon prevrtanja.

Na terenu su pripadnici hitnih službi iz Srbije i Hrvatske. Kako "Blic" nezvanično saznaje, na čamcu koji je plovio Dunavom bilo je 11 državljana Kine. Prema nezvaničnim informacijama najmanje jedna osoba je preminula, dok se za dvoje ili troje njih još uvek traga. Takođe, na licu mesta nalazi se Specijalistički tim rad i spasavanje na vodi Sektora za vanredne situacije MUP-a iz vatrogasno-spasilačke brigade Novi Sad. Na licu mesta nalaze se takođe i ekipe Hitne