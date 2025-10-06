Francuski premijer podneo ostavku

Danas pre 17 minuta  |  S. D.
Francuski premijer podneo ostavku

Francuski premijer Sebastijan Lekorni podneo je ostavku, nekoliko sati nakon što je predstavljen njegov kabinet.

Jelisejska palata je objavila ovu odluku nakon što se Lekornu jutros sastao sa predsednikom Emanuelom Makronom na sat vremena, preneo je BBC. Ovaj šokantni potez dolazi samo 26 dana nakon što je Lekornu imenovan za premijera nakon pada prethodne vlade Fransoa Bajrua. Nekoliko stranaka u Narodnoj skupštini žestoko je kritikovalo sastav Lekornuovog kabineta, koji je uglavnom ostao nepromenjen u odnosu na Bajruov, i pretile da će ga odbaciti glasanjem.
