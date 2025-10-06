Nastavljena hapšenja u Crnoj Gori, uhapšen bivši ministar odbrane

Beta pre 34 minuta

Bivši ministar odbrane i nekadašnji funkcioner Demokratske partije socijalista Predrag Bošković uhapšen je jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), čime su nastavljena hapšenja u akciji u okviru koje je bila privedena i viša državna tužiteljka, nekoliko policijskih funkcionera i biznismen.

SDT se nije oglašavalo povodom ovog slučaja tako da se ne zna zašto se oni sumnjiče, iako su hapšenja počela u petak.

U ovoj istrazi, sudija za istragu Višeg suda odredio je sinoć pritvor biznismenu Aleksandru Mijajloviću i bivšem šefu kontraobavještajne službe Dragu Spičanoviću.

Službenicima policije Milovanu Pavićeviću i Vladanu Lazoviću određen je kućni pritvor, dok je višoj državnoj tužiteljki Andrijani Nastić oduzet pasoš i ima obavezu javljanja policiji.

Podgoričke Vijesti navode da je biznismen Aleksandar Mijajlović godinama  navodno kreirao mrežu medija isključivo kako bi se, preko odanih novinara i medijskih platformi, obračunavao sa neistomišljenicima iz političkog i bezbednosnog vrha i crkve, ali i uticao na političko-bezbednosne prilike u državi.

Specijalno državno tužilaštvo sumnja da su Mijajloviću u tome direktno pomagali osumnjičeni visoki policijski i funkcioner tajne službe Drago Spičanović, Milovan Pavićević i Vladan Lazović, kao i njegova sestra od strica, tužiteljka Andrijana Nastić, odavajući mu obaveštajne i podatke označene stepenom tajnosti.

SDT smatra da je Mijajlović, od 2018. do 2024. godine, direktno kreirao uređivačku politiku brojnih medija u državi: “Mportala”, “Standarda”, “Pobjede”, “CDM-a”, ali i “Portala ETV”, “Portala Analitika” i “Antene M”, a nekima je navodno davao i upute kako tekstovi treba da izgledaju i koliko treba da se “drže na naslovnim stranama”.

Ti mediji su prepoznati kao kritičari vlasti. Mijajlović je i ranije hapšen u okviru istrage o švercu cigaretama ali je uz jemstvo pušten da se brani sa slobode.

(Beta, 06.10.2025)

Povezane vesti »

Pao predrag Bošković! Bivšem ministru odbrane i funkcioneru DPS-a određen pritvor

Pao predrag Bošković! Bivšem ministru odbrane i funkcioneru DPS-a određen pritvor

Blic pre 58 minuta
Uhapšen nekadašnji ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković

Uhapšen nekadašnji ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković

RTV pre 59 minuta
Uhapšen bivši ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković

Uhapšen bivši ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković

Radio 021 pre 23 minuta
Policija uhapsila bivšeg ministra odbrane Crne Gore Predraga Boškovića

Policija uhapsila bivšeg ministra odbrane Crne Gore Predraga Boškovića

Vreme pre 43 minuta
Uhapšen nekadašnji ministar odbrane Crne Gore

Uhapšen nekadašnji ministar odbrane Crne Gore

Vesti online pre 8 minuta
U Crnoj Gori uhapšen bivši ministar odbrane

U Crnoj Gori uhapšen bivši ministar odbrane

Novi magazin pre 58 minuta
Crna Gora: Uhapšen nekadašnji ministar odbrane

Crna Gora: Uhapšen nekadašnji ministar odbrane

Danas pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraTužilaštvo

Svet, najnovije vesti »

Nastavljena hapšenja u Crnoj Gori, uhapšen bivši ministar odbrane

Nastavljena hapšenja u Crnoj Gori, uhapšen bivši ministar odbrane

Beta pre 34 minuta
Pao predrag Bošković! Bivšem ministru odbrane i funkcioneru DPS-a određen pritvor

Pao predrag Bošković! Bivšem ministru odbrane i funkcioneru DPS-a određen pritvor

Blic pre 58 minuta
Uhapšen nekadašnji ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković

Uhapšen nekadašnji ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković

RTV pre 59 minuta
Naučnici Brunkov, Ramsdel i Sakaguči dobitnici Nobelove nagrade za medicinu za 2025.

Naučnici Brunkov, Ramsdel i Sakaguči dobitnici Nobelove nagrade za medicinu za 2025.

RTV pre 3 minuta
Iran ne planira nastavak pregovora sa Evropljanima uprkos sankcijama

Iran ne planira nastavak pregovora sa Evropljanima uprkos sankcijama

Danas pre 19 minuta