Nastavljena hapšenja u Crnoj Gori, uhapšen bivši ministar odbrane

SDT se nije oglašavalo povodom ovog slučaja tako da se ne zna zašto se oni sumnjiče, iako su hapšenja počela u petak.

U ovoj istrazi, sudija za istragu Višeg suda odredio je sinoć pritvor biznismenu Aleksandru Mijajloviću i bivšem šefu kontraobavještajne službe Dragu Spičanoviću.

Službenicima policije Milovanu Pavićeviću i Vladanu Lazoviću određen je kućni pritvor, dok je višoj državnoj tužiteljki Andrijani Nastić oduzet pasoš i ima obavezu javljanja policiji.

Podgoričke Vijesti navode da je biznismen Aleksandar Mijajlović godinama navodno kreirao mrežu medija isključivo kako bi se, preko odanih novinara i medijskih platformi, obračunavao sa neistomišljenicima iz političkog i bezbednosnog vrha i crkve, ali i uticao na političko-bezbednosne prilike u državi.

Specijalno državno tužilaštvo sumnja da su Mijajloviću u tome direktno pomagali osumnjičeni visoki policijski i funkcioner tajne službe Drago Spičanović, Milovan Pavićević i Vladan Lazović, kao i njegova sestra od strica, tužiteljka Andrijana Nastić, odavajući mu obaveštajne i podatke označene stepenom tajnosti.

SDT smatra da je Mijajlović, od 2018. do 2024. godine, direktno kreirao uređivačku politiku brojnih medija u državi: “Mportala”, “Standarda”, “Pobjede”, “CDM-a”, ali i “Portala ETV”, “Portala Analitika” i “Antene M”, a nekima je navodno davao i upute kako tekstovi treba da izgledaju i koliko treba da se “drže na naslovnim stranama”.

Ti mediji su prepoznati kao kritičari vlasti. Mijajlović je i ranije hapšen u okviru istrage o švercu cigaretama ali je uz jemstvo pušten da se brani sa slobode.