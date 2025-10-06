uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: U nedavnim napadima na rusku infrastrkuturu korišćene rakete iz Ukrajine

Euronews pre 25 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: U nedavnim napadima na rusku infrastrkuturu korišćene rakete iz Ukrajine
Rat u Ukrajini traje 1.320 dana. Pet osoba je poginulo u Ukrajini nakon intenzivnih ruskih raketnih i dronskih napada tokom noći, a desetine hiljada ostale su bez struje. Četiri člana jedne porodice, uključujući 15-godišnju devojku, poginula su u selu Lapaivka, dok su napadi uglavnom ciljali zapadni region Lavova. Ukrajinska vazdušna odbrana zabeležila je više od 500 napadačkih dronova i više od 50 raketa, dok je ukupni broj udara procenjen na 549. Poljska je
