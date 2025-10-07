Fon Der Lajen ponovo meta napada u Evropskom parlamentu, ove nedelje se glasa o nepoverenju liderki Evropske komisije

Grupa Levica u Evropskom parlamentu i desničarska grupa Patrioti za Evropu tražili su danas na sednici parlamenta smenu predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, a o nepoverenju liderki EU glasaće se u četvrtak.

Kopredsednica Levice Manon Obri kritikovala je Fon der Lajen zbog odnosa Komisije prema Gazi i pitala kako može da gleda kako se jedan narod desetkuje, a deca gladuju, a optužila ju je da je kapitulirala pred američkim predsednikom Donaldom Trampom i odustala od svih ekonomskih interesa Evrope. Lider grupe Patriote za Evropu Žordan Bardela optužio je Fon der Lajen da Evropu ne vodi „nigde“, kritikujući ekonomske poteze njene administracije, osudio je „ekonomsku