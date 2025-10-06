Poreska uprava: Poreska rešenja frilenserima biće dostavljena poštom

Forbes pre 1 sat  |  Agencije
Poreska uprava: Poreska rešenja frilenserima biće dostavljena poštom

Poreska uprava Srbije objavila je danas da će frilenserima, koji su 2020. godini ostvarili prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, poreska rešenja u narednim danima biti dostavljena poštom.

Utvrđene obaveze plaćaju se u 120 jednakih mesečnih iznosa, s tim da prvi iznos dospeva za plaćanje 15. u mesecu koji sledi mesecu koji je naredni u odnosu na mesec u kome je doneto rešenje poreskog organa, precizirano je u saopštenju. Obveznici su dužni da prvu ratu utvrđene obaveze uplate najkasnije do 17. novembra 2025. godine, odnosno prvog radnog dana nakon vikenda. Obaveze su utvrđene na osnovu podataka poslovnih banaka o ostvarenim prihodima fizičkih lica.
Ključne reči

PorezPoreska upravafrilenseri

