Poreska uprava: Utvrđene poreske obaveze frilenserima za 2020, uplata do 17. novembra

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
BEOGRAD - Poreska uprava utvrdila je rešenjem poresku obavezu fizičkim licima - frilenserima koji su u periodu od 1. januara do 31. decembra 2020. godine ostvarili prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, a obveznici su dužni da prvu ratu utvrđene obaveze uplate najkasnije do 17. novembra 2025. godine.

Rešenja će, u narednim danima, poreskim obveznicima biti dostavljena poštom, navedeno je u saopštenju Poreske uprave. Utvrđene obaveze plaćaju se u 120 jednakih mesečnih iznosa, s tim da prvi iznos dospeva za plaćanje 15. u mesecu koji sledi mesecu koji je naredni u odnosu na mesec u kome je doneto rešenje poreskog organa. Obveznici su dužni da prvu ratu utvrđene obaveze uplate najkasnije do 17. novembra 2025. godine (prvog radnog dana nakon vikenda). Obaveze su
