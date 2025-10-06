Poreska uprava: Utvrđene poreske obaveze frilenserima za 2020. godinu, uplata do 17. novembra

Morava info pre 3 sata  |  Tanjug
Poreska uprava: Utvrđene poreske obaveze frilenserima za 2020. godinu, uplata do 17. novembra
Poreska uprava utvrdila je rešenjem poresku obavezu fizičkim licima – frilenserima koji su u periodu od 1. januara do 31. decembra 2020. godine ostvarili prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, a obveznici su dužni da prvu ratu utvrđene obaveze uplate najkasnije do 17. novembra 2025. godine. Rešenja će, u narednim danima, poreskim obveznicima biti dostavljena
