Ovo je srđan koji je ubijen U lovu kod Prijepolja: Čuo se lavež pasa, mislili da je divlja svinja - pa ga upucao! Evo u kakvim su bili odnosima žrtva i uhapšeni

Kurir pre 14 minuta
Ovo je srđan koji je ubijen U lovu kod Prijepolja: Čuo se lavež pasa, mislili da je divlja svinja - pa ga upucao! Evo u kakvim…

Policija u Prijepolju je saopštila da su uhapsili A.

A. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nehatno lišenje života. On se sumnjiči da je juče, tokom lova, iz lovačke puške nehatno ustrelio S.P., koji je od zadobijenih povreda preminuo. Nesreća se dogodila u nedelju kod zaseoka Kašice na Kamenoj Gori kod Prijepolja. Nezvanično saznajemo da je grupa lovaca bila u lovu na divlje svinje. - U jednom potoku, gde je teren jako nepristupačan i šumovit čuo se lavež pasa. Lovci su pomislili da je reč
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Lovac iz nehata ubio drugog lovca u Prijepolju

Lovac iz nehata ubio drugog lovca u Prijepolju

N1 Info pre 29 minuta
Prijepolje: Muškarac poginuo tokom lova, uhapšen osumnjičeni koji je pucao

Prijepolje: Muškarac poginuo tokom lova, uhapšen osumnjičeni koji je pucao

RTV pre 34 minuta
Pešak (49) poginuo na licu mesta: Teška nesreća nadomak Novog Pazara

Pešak (49) poginuo na licu mesta: Teška nesreća nadomak Novog Pazara

Nova pre 59 minuta
Muškarac uhapšen u Prijepolju: Slučajno upucao sugrađanina u lovu, čovek preminuo

Muškarac uhapšen u Prijepolju: Slučajno upucao sugrađanina u lovu, čovek preminuo

Nova pre 14 minuta
Uhapšen lovac koji je greškom ubio prijatelja: Na teret mu se stavlja ubistvo iz nehata

Uhapšen lovac koji je greškom ubio prijatelja: Na teret mu se stavlja ubistvo iz nehata

Blic pre 54 minuta
(Foto, video) na ovom mestu je poslednji put viđen čamac: Sumnja se da su 10 kineskih državljana i jedan Srbin krenuli put…

(Foto, video) na ovom mestu je poslednji put viđen čamac: Sumnja se da su 10 kineskih državljana i jedan Srbin krenuli put Hrvatske: Plovilo se prevrnulo, traga se za tri osobe

Blic pre 9 minuta
Oglasio se MUP povodom tragedije kod Prijepolja: Lovcu koji je ubio prijatelja odredjeno zadržavanje do 48 sati

Oglasio se MUP povodom tragedije kod Prijepolja: Lovcu koji je ubio prijatelja odredjeno zadržavanje do 48 sati

RINA pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Prijepoljelov

Hronika, najnovije vesti »

Lovac iz nehata ubio drugog lovca u Prijepolju

Lovac iz nehata ubio drugog lovca u Prijepolju

N1 Info pre 29 minuta
Prijepolje: Muškarac poginuo tokom lova, uhapšen osumnjičeni koji je pucao

Prijepolje: Muškarac poginuo tokom lova, uhapšen osumnjičeni koji je pucao

RTV pre 34 minuta
Pešak (49) poginuo na licu mesta: Teška nesreća nadomak Novog Pazara

Pešak (49) poginuo na licu mesta: Teška nesreća nadomak Novog Pazara

Nova pre 59 minuta
Muškarac uhapšen u Prijepolju: Slučajno upucao sugrađanina u lovu, čovek preminuo

Muškarac uhapšen u Prijepolju: Slučajno upucao sugrađanina u lovu, čovek preminuo

Nova pre 14 minuta
Dušanka Todorović osuđena na 15 godina zbog trovanja dva muškarca: Ovako je sudija obrazložila presudu

Dušanka Todorović osuđena na 15 godina zbog trovanja dva muškarca: Ovako je sudija obrazložila presudu

Nova pre 19 minuta