Pravo jesenje vreme pred nama
Danas malo hladnije i pretežno oblačno u centralnim, istočnim i južnim predelima sa kišom povremeno, a na planinama iznad 1400 mnv sa snegom.

Na severu Srbije umerena oblačnost i sunčani intervali, a popodne samo ponegde kratkotrajna kiša na tom područlu. Vetar slab do umeren severozapadni, na severu Vojvodine povremeno pojačan. Pritisak malo iznad normale. Maksimalna temperatura od 11°C na zapadu i jugu do 16°C na severu Vojvodine. Uveče je moguća kiša povremeno, osim na severu. Temperatura u 22h od 7°C do 11°C. U utorak promenljivo oblačno sa povremenom kišom u centralnim i južnim predelima Srbije, a
(Radarski snimci) večeras ponovo stiže sneg! Zna se i tačno u koliko sati, oglasio se RHMZ: U ovim delovima Srbije pljuštaće…

(Radarski snimci) večeras ponovo stiže sneg! Zna se i tačno u koliko sati, oglasio se RHMZ: U ovim delovima Srbije pljuštaće…

RHMZ: Večeras na visokim planinama u južnom delu Srbije moguć slab sneg

Večeras moguć sneg na visokim planinama južne Srbije, na severu lokalni kratkotrajni pljuskovi

Rhmz najavio sneg! Ovi delovi Srbije na udaru jos večeras!

Najnovije upozorenje RHMZ: Večeras oblačno, a u ovim delovima Srbije će padati sneg

Vremenska prognoza 7. oktobar 2025.

