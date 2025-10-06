Pravo jesenje vreme pred nama

Danas malo hladnije i pretežno oblačno u centralnim, istočnim i južnim predelima sa kišom povremeno, a na planinama iznad 1400 mnv sa snegom.

Na severu Srbije umerena oblačnost i sunčani intervali, a popodne samo ponegde kratkotrajna kiša na tom područlu. Vetar slab do umeren severozapadni, na severu Vojvodine povremeno pojačan. Pritisak malo iznad normale. Maksimalna temperatura od 11°C na zapadu i jugu do 16°C na severu Vojvodine. Uveče je moguća kiša povremeno, osim na severu. Temperatura u 22h od 7°C do 11°C. U utorak promenljivo oblačno sa povremenom kišom u centralnim i južnim predelima Srbije, a