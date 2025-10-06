Tijen u osmini finala mastersa u Šangaju, Zverev eliminisan

Tijen u osmini finala mastersa u Šangaju, Zverev eliminisan
Meč je trajao dva sata i 15 minuta. Zverev je jednom uzeo servis francuskom teniseru, dok je Rinderkneš osvojio četiri brejka. Oba igrača zabeležila su po sedam asova. Rinderkneš će u osmini finala igrati protiv 19. tenisera sveta Čeha Jiržija Lehečke, koji je u trećem kolu pobedio 24. igrača sveta Kanađanina Denisa Šapovalova. Eliminacijom Zvereva, srpski teniser Novak Đoković će biti najbolje rangiran igrač u nastavku turnira u Šangaju. Prvi teniser sveta Španac
Danas pre 29 minuta
Sportski žurnal pre 9 minuta
Sportske.net pre 28 minuta
Kurir pre 24 minuta
Danas pre 1 sat
RTS pre 1 sat
Euronews pre 53 minuta
