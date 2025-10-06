"Jedva sam podnela vađenje stenta" Aleksandra Bursać otkrila sve o trudnoći: Nemam tu hrabrost!

Pevačica Aleksandra Bursać u drugom je stanju, a dete očekuje sa svojim 10 godina mlađim partnerom Stevanom Sekulićem.

Aleksandra je nedavno odgovarala na pitanja fanova na Instagramu, gde je otvoreno govorila o trudnoći i porođaju. Na pitanje da li je ranije zamišljala da bude majka, pevačica je iskreno odgovorila: - Bila mi je želja, ali kada nemaš pravo osobu pored sebe, džabe želja. Jako sam grešila u izborima partnera. Jedna korisnica Instagrama je potom podelila svoje iskustvo sa porođaja, te je istakla da joj nije bilo toliko strašno, a pevačica se nadovezala: - Svaka čast,