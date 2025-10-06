Stiže sneg! Ovo je najnovija najava RHMZ: Evo koje delove u Srbiji očekuju padavine

Vreme narednih dana

Do kraja dana biće umereno, do potpuno oblačno, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne Srbije povremeno sa slabim snegom, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod Srbije ( RHMZ) u svojoj najnovijoj prognozi. Čeka nas slab i umeren vetar, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni. U pojedinim delovima Beograda u toku popodneva povremeno kratkotrajna kiša. U utorak na severu promenlјivo oblačno sa sunčanim