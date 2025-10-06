Ego i izostanak osećaja za opšti interes: Lekorni objasnio razloge za pad vlade

Od trenutka kada je saopšten sastav nove francuske vlade do njenog pada prošlo je tačno 14 sati.

AP Photo/Christophe Ena Mandatar Sebastijan Lekorni podneo je danas pre podne ostavku, čime je stavio tačku na najkraći premijerski mandat u istoriji savremene francuske republike. Njega je predsednik Emanuel Makron na tu funkciju postavio 9. septembra i uspeo je da se održi svega 27 dana. - Ne može se biti premijer kada uslovi nisu uspunjeni. Pokušao sam da stvorim uslove da bismo mogli da usvojimo budžet i da odgovorimo na neke hitna pitanja koja ne mogu da