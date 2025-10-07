Boban dao čitulju škaljarcu, pa i on likvidiran posle nedelju dana Nova žrtva rata klanova kod Kotora

Cetinjanin Boban Sjekloća (34) ubijen je u nedelju na području Kotora, u nastavku sukoba crnogorskih kriminalnih klanova. Njegovo telo nađeno je sa ranama od vatrenog oružja u automobilu pored puta u mestu Trsteno, a za ubicom se traga.

Uprava policije Crne Gore juče se zvanično oglasila povodom ubistva na primorju, rekavši da preduzimaju sve neophodne mere i radnje na rasvetljavanju tog krivičnog dela. Kazali su da je u Trstenom pronađeno telo Cetinjanina B. S. (33). Crnogorski mediji su kasnije objavili da se radi o Bobanu Sjekloći, navodno visokopozicioniranom pripadniku cetinjske ćelije škaljarskog klana. - Dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Kotor oko 18 časova prijavljeno je od strane
