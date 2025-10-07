EU želi da spasi evropsku automobilsku industriju s autonomnim automobilima i veštačkom inteligencijom

Evropska unija želi da spasi evropsku automobilsku industriju s autonomnim automobilima s veštačkom inteligencijom koji će biti dozvoljeni u mnogim gradovima u novoj ogromnoj investiciji.

Kako piše Revija HAK, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pokreće novu inicijativu za spas automobilske industrije i želi da uvede ogromna ulaganja u samovozeće automobile. – Samovozeći automobili su već stvarnost u SAD-u i Kini. Zašto isto ne važi ovde u Evropi – pita se Ursula fon der Lajen. U svom govoru na Italian Tech Weeku u Torinu u Italiji istakla je veliko ulaganje u veštačku inteligenciju, gde su automobili važan deo. Sada šefica EU želi da