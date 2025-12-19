Najavljen Fiat Qubo L

To je Fiat Qubo L koji se najavljuje kao „svestrano porodično vozilo, dostupno i sa sedam sedišta i sa dizel motorom“.

Dizajnirano je da pruži prostor i fleksibilnost, sa dodatkom radosti za moderne porodice. Drugi detalji za sada nisu objavljeni, a kratko saopštenje prati i mala najavna slika Fiatovog dela velikog Stellantisovog štanda za sajam u Briselu. Kako piše Carscoops, Qubo L je verovatno verzija Fiata Doblo Maxi, koji se trenutno prodaje na odabranim tržištima kao što su Turska i Japan. To bi ga učinilo italijanskim ekvivalentom minivenova kao što su Citroen Berlingo