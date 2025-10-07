"To bi značilo kraj rata"

Portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova Madžed al-Ansari izjavio je danas da bi ako palestinska militantna grupa Hamas preda taoce, to značilo kraj rata, javlja Rojters.

Al-Ansari je, takođe, rekao novinarima u Dohi da je Izrael već trebalo da obustavi operacije u Gazi, u skladu sa mirovnim planom američkog predsednika Donalda Trampa. "Očekujemo rezultate pregovora u narednim danima u vezi sa prekidom vatre. To pitanje bi najpre trebalo uputiti izraelskoj okupacionoj vladi. Ona je zapravo trebalo da obustavi vatru ako su izjave tamošnjeg premijera o poštovanju Trampovog plana bile istinite", istakao je Al-Ansari. On je kazao da