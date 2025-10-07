Tramp: Mislim da ćemo imati dogovor...; Ipak nije "prokleto negativan"?

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je "prilično siguran" da će doći do sporazuma između Izraela i Hamasa o njegovom planu za okončanje rata u Gazi.

"Mislim da ćemo imati dogovor...Oni bukvalno vekovima pokušavaju da postignu dogovor sa Gazom... Izraelski narod želi da se ovo desi", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu. Na pitanje novinara da li će taoci biti pušteni danas, na drugu godišnjicu napada Hamasa na Izrael, 7. oktobra, Tramp nije naveo vremenski okvir za objavljivanje sporazuma, prenosi Njujork tajms. Na pitanje da li je bio u kontaktu sa porodicama talaca u vezi sa svojim predlogom za Gazu,