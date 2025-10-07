U Ivanjici bez struje više hiljada domaćinstava; Vanredna situacija u još tri opštine

Vanredna situacija ukinuta je u Arilju, a u Ivanjici, Crnoj Travi, Medveđi i Novoj Varoši još je na snazi, zbog posledica koje je prouzrokovao sneg u prvim danima oktobra.

U Ivanjici je, kako javlja Radio-televizija Srbije, bez struje između 4.000 i 5.000 domaćinstava, a svi opštinski putevi i deo nekategorisanoh puteva ka mesnim zajednicama su prohodni. Glavni problem, kako se navodi, je to što su mnoga domaćinstva danima bez struje jer je težak sneg pokidao elektromrežu, a kiša i susnežica otežavaju posao ekipama koje su na terenu. Predsednik opštine Ivanjica Aleksandar Mitrović rekao je za RTS da je bez struje između 4.000 i 5.000