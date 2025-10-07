Više od 5.000 domaćinstava bez struje

U Medveđi, Ivanjici, Crnoj Travi i Novoj Varoši na hiljade domaćinstava je peti dan bez struje zbog čega je i dalje na snazi vanredna situacija, dok je u Arilju ukinuta. Vreme i dalje pravi problem

U Opštini Medveđa i dalje je oko 20 odsto korisnika bez električne energije i očekuje se da će se situacija sa snabdevanjem strujom potpuno normalizovati za oko 15 dana, izjavio predsednik opštine Dragan Kulić. “Radimo na otklanjanju posledica nevremena, rasčišćavaju se putni pravci, a prema podacima Elektrodistribucije Srbije još oko 20 odsto korisnika na našoj opštini je bez napajanja električnom energijom”, rekao je on za Tanjug. U Ivanjici je bez struje
