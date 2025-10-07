Dve godine kasnije - hoće li Izrael i Hamas iskoristiti priliku da okončaju rat

BBC News pre 16 minuta | Džeremi Bouen, međunarodni

Anadolu via Getty Images U razornom odgovoru na napade od 7. oktobra uništena je većina Gaze

Posle dve godine rata, postoji šansa za postizanje sporazuma koji će okončati ubijanje i razaranje u Gazi i vratiti izraelske taoce, i žive i mrtve, njihovim porodicama.

To je prilika, ali nije sigurno da će je Hamas i Izrael iskoristiti.

Sumorna je slučajnost da se pregovori vode tačno dve godine otkako je Hamas naneo Izraelcima traumu koja je još akutna.

U napadima izvršenim 7. oktobra 2023. godine poginulo je 1.200 ljudi, uglavnom izraelskih civila, a 251 je uzet za taoca.

Izraelci procenjuju da je 20 talaca još živo i oni žele povratak tela preostalih 28.

U razornom izraelskom vojnom odgovoru uništena je većina Gaze, a poginulo je više od 66.000 Palestinaca, većinom civila, u koje je spadalo i više od 18.000 dece.

Ove brojke potiču od Ministarstva zdravlja koje je deo ostataka Hamasove administracije.

Njegova statistika obično se smatra pouzdanom.

Studija u Lansetu, medicinskom časopisu iz Londona, sugerisala je da su te brojke potcenjene.

I Izraelci i Palestinci žele da se rat završi.

Izraelci su umorni od rata, a ankete pokazuju da većina želi sporazum koji će vratiti taoce i okončati borbe.

Stotine hiljada rezervista u Izraelskim odbrambenim snagama (IDF), žele da se vrate životima posle mnogih meseci provedenih u uniformi u aktivnoj službi.

Više od dva miliona Palestinaca u Gazi nalazi se u humanitarnoj katastrofi, uhvaćeni između vatrene moći IDF-a i gladi, a u nekim oblastima izgladnjivanja izazvanog izraelskim ograničenjima ulaska humanitarne pomoći u Pojas.

Verzija Hamasa koja je uspela da napadne Izrael razornom silom pre dve godine odavno je razbijena kao koherentna vojna organizacija.

Ona je sada postala urbana gerilska sila koja organizuje otpor IDF-a iz ruševina.

Hamas želi da pronađe način da opstane, iako je pristao da ustupi moć palestinskim tehnokratama.

On prihvata da će morati da preda ili rastavi ono što je ostalo od njegovog teškog naoružanja, ali želi da zadrži dovoljno vatrene moći da se odbrani od Palestinaca koji će želeti da se osvete za skoro dve decenije brutalne vladavine i katastrofe koju su im napadi Hamasa doneli na pleća.

Ona to ne govori javno, ali organizacija koja još ima sledbenike i povelju u kojoj ističe želi da uništi Izrael takođe će želeti da zadrži dovoljno toga da može ponovo da izgradi kapacitete za opravdavanje vlastitog imena, koje je akronim za Islamski pokret otpora.

Izrael bi voleo da diktira uslove predaje Hamasa.

Ali sama činjenica da Hamas ima šanse za ozbiljne pregovore otvara više mogućnosti za njega nego što je izgledalo verovatno pre samo mesec dana.

Tada je Izrael pokušao da ubije vođstvo Hamasa u nizu napada na zgradu u Dohi u kojoj su raspravljali o mirovnim predlozima Donalda Trampa, i nije uspeo u tome.

Njegova glavna meta, viši vođa Halil al-Haja, trenutno predvodi Hamasovu delegaciju u pregovorima u odmaralištu na Crvenom moru u Šarm el-Šeiku.

Među mrtvima bio je i Al-Hajin sin, mada su lideri uspeli da izvuku živu glavu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ima drugačiju vrstu opstanka na umu.

On želi da sačuva vlast, da nastavi da odlaže suđenje za korupciju, da osvoji izbore zakazane za sledeću godinu, i da ne ostane upamćen u istoriji kao lider odgovoran za bezbednosne propuste koji su doveli do najsmrtonosnijeg dana za Jevreje još od nacističkog holokausta.

Da bi to postigao, potreban mu je kredibilan način da proglasi „potpuni pobedu“, što je izraz koji je on sam iznova upotrebljavao.

On ga je definisao kao povratak talaca, uništenje Hamasa i demilitarizaciju Gaze.

Ako ne bude mogao to da postigne, neće mu biti dovoljno da ukaže na vrlo realnu štetu koju je Izrael naneo neprijateljima u Libanu i Iranu u poslednje dve godine.

Hamas i izraelski pregovarači neće se susresti licem u lice.

Egipatski i katarski zvaničnici biće posrednici, a Amerikanci koji će takođe biti prisutni predstavljaće vrlo veliki uticaj, možda čak i presudni.

Reuters Predsednik Donald Tramp rekao je da bi taoci mogli biti oslobođeni „veoma uskoro“

Osnova za pregovore je mirovni plan za Gazu Donalda Trampa u 20 tačaka.

Ono što on neće postići, uprkos njegovim upornim objavama na društvenim mrežama o trajnom miru, jeste da okonča dugi sukob između Izraelaca i Palestinaca za kontrolu nad zemljom između reke Jordan i Mediteranskog mora.

On ne pominje budućnost Zapadne obale, drugog dela teritorije koju Velika Britanija i drugi priznaju kao državu Palestinu.

Ulozi su visoki u Šarm el-Šeiku.

Postoji šansa da se postigne primirje koje bi moglo završiti najrazorniji i najkrvaviji rat za više od veka sukoba između Arapa i Jevreja.

Prvi izazov je utvrditi uslove za oslobađanje izraelskih talaca u zamenu za Palestince koji služe doživotne kazne u izraelskim zatvorima i stanovnike Gaze koji su od početka rata u pritvoru bez suđenja.

To nije jednostavan zadatak.

Predsednik Tramp želi rezultate i želi ih brzo.

On želi da oživi vlastitu ambiciju da posreduje u postizanju velikog dogovora na Bliskom istoku, u čijem središtu bi bilo zbližavanje Izraela i Saudijske Arabije.

To ne može da se desi dok god Izrael ubija ogroman broj palestinskih civila u Gazi i nameće ograničenja humanitarnoj pomoći koja izazivaju veliku patnju, i dok Hamas drži izraelske taoce.

Saudijci su takođe jasno stavili do znanja u nizu javnih saopštenja da to ne može da se desi bez jasnog i bespovratnog puta do nezavisne palestinske države.

Tramp je prisilio Netanjahua da potpiše dokument koji obuhvata dvosmisleno i neodređeno pominjanje mogućnosti palestinske nezavisnosti.

U saopštenju posle svega, Netanjahu je odabrao da ignoriše to ponavljajući vlastito obećanje da Palestinci nikad neće dobiti državu.

Ima mnogo toga u Trampovom dokumentu što Izrael želi kad je u pitanju ukidanje moći Hamasa i buduće vladavine nad Gazom.

Ali Netanjahu je navikao na to da uvek bude po njegovom u Ovalnoj sobi.

Umesto toga, Tramp ga je naterao da pročita formalno izvinjenje premijeru Katara za vazdušne udare u kojima nije uspeo da izbriše Hamasovo vođstvo.

Trampu je potreban Katar u igri da bi nastavio s ostvarivanjem ambicija o preoblikovanju Bliskog istoka.

Jedno pitanje je zašto je Hamas spreman da se odrekne talaca bez strogog vremenskog okvira za Izrael što se tiče napuštanja Gaze i okončanja rata.

Jedna mogućnost je da su ih Katarci ubedili da će Tramp garantovati da će se to desiti ako mu omoguće da proglasi pobedu vraćanjem svih izraelskih talaca, i živih i mrtvih.

Upkos tome, Tramp i dalje koristi rečnik koji Netanjahu želi da Izraelci čuju, kao što je njegova pretnja Hamasu ako odbiju sporazum, obećavši „moju potpunu podršku“ Izraelu da nastavi sa uništavanjem Hamasa.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da će biti potrebno svega nekoliko dana da se ustanovi da li je Hamas ozbiljan.

Biće potrebno mnogo duže da se definišu ključni elementi na kojima će se zasnivati ovaj složeni sporazum.

Sve što za sada imaju je Trampov okvir.

Dve godine nakon što je dugi i nerazrešeni sukob između Izraelaca i Palestinaca eksplodirao u rat u Gazi, krupan je izazov okončati ubijanje i obezbediti neposrednu budućnost za Palestince i Izraelce.

Biće potrebna umešna diplomatija i produženo bavljenje detaljima, kojih je vrlo malo u Trampovom planu u 20 tačaka.

Pokušaj da se pronađe precizan rečnik koji će popuniti rupe predstavljaće više nego dovoljno potencijalnih kamena spoticanja.

Niko nema bolje mišljenje o Trampovoj sposobnosti da postiže pogodbe od njega samog.

U spoljnoj politici, učinci postignuti do sada nisu odgovarali njegovom razmetanju.

Nije razrešio niz ratova; tačna brojka koliko on tvrdi da ih je okončao zavisi od toga kako on to predstavlja.

Najvažnije od svega, Tramp nije okončao rusko-ukrajinski rat prvog dana otkako je preuzeo dužnost, kao što je predvideo.

Ali jedna veština koju Tramp zaista poseduje, posle životnog iskustva u svetu nekretnina, jeste urođeni instinkt da zna kako izvršiti pritisak da bi dobio ono što želi.

Indirektni pregovori u Egiptu vode se upravo zato što je Donald Tramp uspeo da izvrši pritisak na obe strane.

Pretnja Hamasu istrebljenjem ako odbiju da učestvuju u njegovom planu bio je laki deo.

Američki predsednici su vršili međunarodni pritisak na Hamas otkako je grupa osvojila palestinske izbore 2006. i silom preuzela Gazu od palestinskih rivala Fataha naredne godine.

Velika razlika između Donalda Trampa i predsednika Klintona, Obame i Bajdena je da on uzvraća udarac jače i odlučnije na pokušaje Benjamina Netanjahua da ga izmanipuliše nego što su to njegovi demokratski prethodnici bili spremni ili sposobni da urade.

Tramp je prihvatio Hamasovo uslovno „da, ali“ na njegov predlog kao čvrsti pristanak na mir.

To je za njega bilo dovoljno da nastavi dalje punom parom.

Novinski servis Aksios izvestio je da je, kad je Netanjahu pokušao da ga ubedi da Hamas pokušava da kupi vreme, Trampov odgovor bio: „Zašto si tako j***no negativan“.

Izrael zavisi od Sjedinjenih Američkih Država. SAD su bile ravnopravni partner u ovom ratu.

Bez američke pomoći, Izrael nije mogao da napadne Gazu toliko nemilosrdnom i dugotrajnom silom.

Većinu njegovog oružja snabdeva Amerika, koja obezbeđuje i političku i diplomatsku zaštitu, stavljajući veto na brojne rezolucije u Savetu bezbednosti UN čiji je cilj bio da izvrše pritisak na Izrael da se zaustavi.

Džozef Bajden, koji je nazvao samog sebe irskim cionistom, nikad nije iskoristio polugu koja proističe iz izraelske zavisnosti od SAD.

Donald Tramp stavlja vlastiti plan za Ameriku na prvo mesto i koristi američku latentnu moć nad Izraelom da prisili Netanjahua da se povinuje njegovoj volji, makar kad je u pitanju pridruživanje pregovorima.

Ostaje da se vidi da li će se taj pritisak nastaviti. Tramp ume da se predomisli.

I delegacije Hamasa i Izraela imaju moćne kritičare kod kuće koji žele da se rat nastavi.

Izvori iz Hamasa rekli su za BBC da su vojni komandanti koji su još uvek u Gazi bili spremni da se bore do kraja i da povuku što više Izraelaca za sobom.

Koalicija Benjamina Netanjahua oslanja se na podršku ultranacionalističkih ekstremista koji su verovali da su jako blizu sna o proterivanju Palestinaca iz Gaze i njihovom zamenjivanju jevrejskim naseljenicima.

Ako pregovori u Egiptu propadnu, oba ova krajnja cilja postaju moguća.

(BBC News, 10.07.2025)