Haos na 18.: Rođendanu vikinog sina zbog cece Folk divu opkolili sa svih strana - sto telefona je snima, atmosfera uzavrela, a evo šta peva slavljeniku (video)

Blic pre 56 minuta
Haos na 18.: Rođendanu vikinog sina zbog cece Folk divu opkolili sa svih strana - sto telefona je snima, atmosfera uzavrela, a…

Folk pevačica Viki Miljković organizovala je sa mužem veliko slavlje povodom 18. rođendana sina Andreja, a na istom je uzavrela atmosfera.

Kuma Viki Miljković, folk diva Ceca Ražnatović, dala je sve od sebe da zabavi prisutne, pa je pevala svoje hitove. Andreju je Ceca na uvce pevala "Beograd" i "Šta je to u tvojim venama", dok su ostali bili u transu. Cecu su snimali sa stotinu telefona sa svih strana, želeći da zabeleže ove lepe momente za uspomenu. Kako je ovo izgledalo pogledajte u videu iznad. "Mama može da zapeva "Mahinalno", ne mora ništa više, na njoj je kako će to da izvede. Ne lomim čaše,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ceca i Viki u zagrljaju na andrejevom 18.: Rođendanu Kume pucaju od sreće - folk diva u majičici, a majka slavljenika u čipki…

Ceca i Viki u zagrljaju na andrejevom 18.: Rođendanu Kume pucaju od sreće - folk diva u majičici, a majka slavljenika u čipki (foto)

Blic pre 2 sata
Janina ćerka na ivici suza nakon što joj je majka odbrusila pred svima: Neprijatna scena na slavlju Viki Miljković: "Ti nisi…

Janina ćerka na ivici suza nakon što joj je majka odbrusila pred svima: Neprijatna scena na slavlju Viki Miljković: "Ti nisi za kamere, ovo ti je poslednji intervju" (video)

Blic pre 1 sat
Zavirite na proslavu punoletstva sina Viki Miljković: Andreja nose na ramenima, pevačica održala govor, pa zapevala: "Sad da…

Zavirite na proslavu punoletstva sina Viki Miljković: Andreja nose na ramenima, pevačica održala govor, pa zapevala: "Sad da te ženimo"

Blic pre 1 sat
(Video) Ovo je Tašketova ćerka iz prvog braka: Jelena se prvi put pojavila u javnosti, Viki Miljković ponosna: "Sad smo…

(Video) Ovo je Tašketova ćerka iz prvog braka: Jelena se prvi put pojavila u javnosti, Viki Miljković ponosna: "Sad smo kompletni"

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Viki MiljkovićCeca RažnatovićCece Ražnatović

Zabava, najnovije vesti »

Haos na 18.: Rođendanu vikinog sina zbog cece Folk divu opkolili sa svih strana - sto telefona je snima, atmosfera uzavrela, a…

Haos na 18.: Rođendanu vikinog sina zbog cece Folk divu opkolili sa svih strana - sto telefona je snima, atmosfera uzavrela, a evo šta peva slavljeniku (video)

Blic pre 56 minuta
(Video) "dok sam bio jako mali otac me je tukao onako ozbiljnije": Kod Huse je tragove batina primetio nastavnik fizičkog…

(Video) "dok sam bio jako mali otac me je tukao onako ozbiljnije": Kod Huse je tragove batina primetio nastavnik fizičkog: "Trudim se da mu ne zamerim na krupnim i teškim stvarima"

Blic pre 1 sat
"Tata je imao švalerku, dobila sam ime po njoj": Lepa Lukić o ovome nije govorila, sad sve javno priznala: "Voleo je i nju i…

"Tata je imao švalerku, dobila sam ime po njoj": Lepa Lukić o ovome nije govorila, sad sve javno priznala: "Voleo je i nju i moju majku"

Blic pre 36 minuta
Torta za srnin prvi rođendan kao iz bajke: Darko i Katarina priredili ćerki bajku: Ponosna mama drži naslednicu, a tata pali…

Torta za srnin prvi rođendan kao iz bajke: Darko i Katarina priredili ćerki bajku: Ponosna mama drži naslednicu, a tata pali vatromet

Blic pre 1 sat
Ceca u moćnom stajlingu stigla kod kumova na gala proslavu: Folk diva diktira modu, pojavila se šik pantalonama i kida kako…

Ceca u moćnom stajlingu stigla kod kumova na gala proslavu: Folk diva diktira modu, pojavila se šik pantalonama i kida kako izgleda

Blic pre 1 sat