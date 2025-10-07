Neprijatna scena na slavlju kod Viki: Pripita Jana zabranila ćerki da govori, Kristina na ivici suza (Video)

Pevačica Viki Miljković zajedno sa suprugom organizovala je veliko slavlje povodom punoletstva sina Andreja.

Na proslavi su bila brojna poznata imena, a među njima i folk zvezda Jana Todorović, koja je stigla u društvu svoje ćerke Kristine, ali i pevačice Zorane Mićanović. "Kasnila je ćerka, ali, evo, tu smo, to je to. Tu smo da ispoštujemo kolege, al' one koji zaslužuju! Viki i ja smo toliko godina prijateljice, koleginice, naravno da sam tu. Malo se popilo, zagrejalo se, ja dolazim od srca, veselićemo se, pevaćemo! U mladosti sam mešala pića, a sad ne. Samo pivo", rekla