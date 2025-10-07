Kakva neprijatna scena na slavlju Viki Miljković Pevačica odbrusila ćerki pred svima, ona u suzama: "Ne zna da se ponaša" (video)

Alo pre 10 minuta
Kakva neprijatna scena na slavlju Viki Miljković Pevačica odbrusila ćerki pred svima, ona u suzama: "Ne zna da se ponaša"…

U trenutku nije znala šta ju je snašlo, naša kamera snimila neprijatni trenutak

Pevačica Viki Miljković organizovala je sa suprugom veliko slavlje povodom 18. rođendana sina Andreja, a na istom se, između ostalih, pojavila i folkerka Jana Todorović. Jana je na žurki bila sa ćerkom Kristinom Džulijen. - Kasnila je ćerka, ali, evo, tu smo, to je to. Tu smo da ispoštujemo kolege, al' one koji zaslužuju. Viki i ja smo toliko godina prijateljice, koleginice, naravno da sam tu. Malo se popilo, zagrejalo se, ja dolazim od srca, veselićemo se,
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

(Video) Viki grli kolegu i peva iz sveg glasa, a desingerica na stolici! Nezapamćeno veselje za Andrejevo punoletstvo trajalo…

(Video) Viki grli kolegu i peva iz sveg glasa, a desingerica na stolici! Nezapamćeno veselje za Andrejevo punoletstvo trajalo celu noć - zbog Cece svi poskakali

Blic pre 1 sat
Haos na 18.: Rođendanu vikinog sina zbog cece Folk divu opkolili sa svih strana - sto telefona je snima, atmosfera uzavrela, a…

Haos na 18.: Rođendanu vikinog sina zbog cece Folk divu opkolili sa svih strana - sto telefona je snima, atmosfera uzavrela, a evo šta peva slavljeniku (video)

Blic pre 8 sati
Ceca i Viki u zagrljaju na andrejevom 18.: Rođendanu Kume pucaju od sreće - folk diva u majičici, a majka slavljenika u čipki…

Ceca i Viki u zagrljaju na andrejevom 18.: Rođendanu Kume pucaju od sreće - folk diva u majičici, a majka slavljenika u čipki (foto)

Blic pre 9 sati
Janina ćerka na ivici suza nakon što joj je majka odbrusila pred svima: Neprijatna scena na slavlju Viki Miljković: "Ti nisi…

Janina ćerka na ivici suza nakon što joj je majka odbrusila pred svima: Neprijatna scena na slavlju Viki Miljković: "Ti nisi za kamere, ovo ti je poslednji intervju" (video)

Blic pre 9 sati
Zavirite na proslavu punoletstva sina Viki Miljković: Andreja nose na ramenima, pevačica održala govor, pa zapevala: "Sad da…

Zavirite na proslavu punoletstva sina Viki Miljković: Andreja nose na ramenima, pevačica održala govor, pa zapevala: "Sad da te ženimo"

Blic pre 9 sati
(Video) Ovo je Tašketova ćerka iz prvog braka: Jelena se prvi put pojavila u javnosti, Viki Miljković ponosna: "Sad smo…

(Video) Ovo je Tašketova ćerka iz prvog braka: Jelena se prvi put pojavila u javnosti, Viki Miljković ponosna: "Sad smo kompletni"

Blic pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Viki Miljković

Zabava, najnovije vesti »

Dirljiv momenat u Kliničkom centru! Kolege ispratile cenjenog doktora Davidovića u penziju: Zbog onoga što su mu priredili i…

Dirljiv momenat u Kliničkom centru! Kolege ispratile cenjenog doktora Davidovića u penziju: Zbog onoga što su mu priredili i sam zaplakao (video)"

Blic pre 35 minuta
"Ja sam je napravio, ja ću je i uništiti" Bivši bliski saradnik Seke Aleksić pobesneo, pa osuo paljbu: Isplivao sav gnev zbog…

"Ja sam je napravio, ja ću je i uništiti" Bivši bliski saradnik Seke Aleksić pobesneo, pa osuo paljbu: Isplivao sav gnev zbog ovog poteza pevačice (foto)

Kurir pre 40 minuta
Željko Samardžić sa suprugom otputovao na egzotičnu destinaciju: Oko njih palme i visoki neboderi, a ljubav puca: Ćerka ih…

Željko Samardžić sa suprugom otputovao na egzotičnu destinaciju: Oko njih palme i visoki neboderi, a ljubav puca: Ćerka ih slikala, pa sve objavila

Blic pre 25 minuta
(Foto): Pevač sinu i ćerki prepisao po hotel u Nemačkoj, a ovo je njegova žena: Sa Mirom je u braku 30 godina, zaljubljeni kao…

(Foto): Pevač sinu i ćerki prepisao po hotel u Nemačkoj, a ovo je njegova žena: Sa Mirom je u braku 30 godina, zaljubljeni kao prvog dana

Blic pre 20 minuta
Tačkasta Mara pokazala kakva je domaćica u 10: sati uveče pravi proju za decu: "Stigli su mi domaći čvarci"

Tačkasta Mara pokazala kakva je domaćica u 10: sati uveče pravi proju za decu: "Stigli su mi domaći čvarci"

Blic pre 5 minuta