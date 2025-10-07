(Video) Viki grli kolegu i peva iz sveg glasa, a desingerica na stolici! Nezapamćeno veselje za Andrejevo punoletstvo trajalo celu noć - zbog Cece svi poskakali

Folk pevačica Viki Miljković organizovala je sinoć sa mužem veliko slavlje povodom 18. rođendana sina Andreja, a na istom je bila uzavrela atmosfera, za šta su se pobrinuli poznati muzičari.

Zbog Cece Ražnatović su svi poskakali, a njeni hitovi odjekivali su salom u kojoj je održano veselje. Desingerica se popeo na stolicu zbog Cece, što su zabeležile naše kamere. Viki je grlila kolegu Sašu Matića i pevala iz sveg glasa sa njim, dok su se svi prisutni odlično provodili. Veselje je trajalo celu noć, a kako je sve ovo izgledalo pogledajte u snimku iznad. "Mama može da zapeva "Mahinalno", ne mora ništa više, na njoj je kako će to da izvede. Ne lomim čaše,