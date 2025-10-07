(Video) Viki grli kolegu i peva iz sveg glasa, a desingerica na stolici! Nezapamćeno veselje za Andrejevo punoletstvo trajalo celu noć - zbog Cece svi poskakali

Blic pre 13 minuta
(Video) Viki grli kolegu i peva iz sveg glasa, a desingerica na stolici! Nezapamćeno veselje za Andrejevo punoletstvo trajalo…

Folk pevačica Viki Miljković organizovala je sinoć sa mužem veliko slavlje povodom 18. rođendana sina Andreja, a na istom je bila uzavrela atmosfera, za šta su se pobrinuli poznati muzičari.

Zbog Cece Ražnatović su svi poskakali, a njeni hitovi odjekivali su salom u kojoj je održano veselje. Desingerica se popeo na stolicu zbog Cece, što su zabeležile naše kamere. Viki je grlila kolegu Sašu Matića i pevala iz sveg glasa sa njim, dok su se svi prisutni odlično provodili. Veselje je trajalo celu noć, a kako je sve ovo izgledalo pogledajte u snimku iznad. "Mama može da zapeva "Mahinalno", ne mora ništa više, na njoj je kako će to da izvede. Ne lomim čaše,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Haos na 18.: Rođendanu vikinog sina zbog cece Folk divu opkolili sa svih strana - sto telefona je snima, atmosfera uzavrela, a…

Haos na 18.: Rođendanu vikinog sina zbog cece Folk divu opkolili sa svih strana - sto telefona je snima, atmosfera uzavrela, a evo šta peva slavljeniku (video)

Blic pre 7 sati
Ceca i Viki u zagrljaju na andrejevom 18.: Rođendanu Kume pucaju od sreće - folk diva u majičici, a majka slavljenika u čipki…

Ceca i Viki u zagrljaju na andrejevom 18.: Rođendanu Kume pucaju od sreće - folk diva u majičici, a majka slavljenika u čipki (foto)

Blic pre 8 sati
Janina ćerka na ivici suza nakon što joj je majka odbrusila pred svima: Neprijatna scena na slavlju Viki Miljković: "Ti nisi…

Janina ćerka na ivici suza nakon što joj je majka odbrusila pred svima: Neprijatna scena na slavlju Viki Miljković: "Ti nisi za kamere, ovo ti je poslednji intervju" (video)

Blic pre 7 sati
Zavirite na proslavu punoletstva sina Viki Miljković: Andreja nose na ramenima, pevačica održala govor, pa zapevala: "Sad da…

Zavirite na proslavu punoletstva sina Viki Miljković: Andreja nose na ramenima, pevačica održala govor, pa zapevala: "Sad da te ženimo"

Blic pre 7 sati
(Video) Ovo je Tašketova ćerka iz prvog braka: Jelena se prvi put pojavila u javnosti, Viki Miljković ponosna: "Sad smo…

(Video) Ovo je Tašketova ćerka iz prvog braka: Jelena se prvi put pojavila u javnosti, Viki Miljković ponosna: "Sad smo kompletni"

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Viki MiljkovićCeca RažnatovićCece RažnatovićSaša Matić

Zabava, najnovije vesti »

(Video) Viki grli kolegu i peva iz sveg glasa, a desingerica na stolici! Nezapamćeno veselje za Andrejevo punoletstvo trajalo…

(Video) Viki grli kolegu i peva iz sveg glasa, a desingerica na stolici! Nezapamćeno veselje za Andrejevo punoletstvo trajalo celu noć - zbog Cece svi poskakali

Blic pre 13 minuta
Ceca u moćnom stajlingu stigla kod kumova na gala proslavu: Folk diva diktira modu, pojavila se šik pantalonama i kida kako…

Ceca u moćnom stajlingu stigla kod kumova na gala proslavu: Folk diva diktira modu, pojavila se šik pantalonama i kida kako izgleda

Blic pre 18 minuta
Kristijan Golubović otkrio da je nevinost izgubio sa 12 godina! Žestok momak se slomio i ispričao najintimnije tajne! Ovo su…

Kristijan Golubović otkrio da je nevinost izgubio sa 12 godina! Žestok momak se slomio i ispričao najintimnije tajne! Ovo su sve njegove žene

Kurir pre 8 minuta
Kako se pravi turšija bez konzervansa? Oprobani i starinski recept koji uspeva i početnicima

Kako se pravi turšija bez konzervansa? Oprobani i starinski recept koji uspeva i početnicima

Kurir pre 3 minuta
Dnevni horoskop za 7. oktobar: Ovnovi su nešto prećutali partneru, Bikove čeka romantični sastanak, a Device profesionalni…

Dnevni horoskop za 7. oktobar: Ovnovi su nešto prećutali partneru, Bikove čeka romantični sastanak, a Device profesionalni napredak

Kurir pre 3 minuta