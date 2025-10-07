Leopard minić i satenska košulja: Desingerica sa ženom došao na slavlje kod sina Viki Miljković: Nevena grmi kako izgleda

Blic pre 2 sata
Na večerašnjoj glamuroznoj proslavi punoletstva Andreja Taškovića, sina pevačice Viki Miljković i Dragana Taškovića Tašketa, pojavile su se brojne zvezde, ali jedan par je izazvao pravu pometnju.

Popularni reper Desingerica stigao je sa svojom suprugom Nevenom i doslovno izazvao opšti haos čim su se pojavili ispred restorana u Beogradu na vodi. Nevena je za ovu priliku odabrala provokativni leopard minić, dok je gornji deo upotpunila satenskom crnom košuljom, raskopčanom taman toliko da svi primete ono što ne bi smeli. Fleševi nisu prestajali da sevaju dok su ulazili, a mnogi su se složili da je Nevenin izgled jedan od najupečatljivijih te večeri - urbano,
