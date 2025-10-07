Stravičan napad na hersonsku oblast: Jedan žena poginula, četvoro dece povređeno

U ruskom granatiranju Hersonske oblasti u toku dana jedna osoba je poginula, a 20 ih je povređeno, uključujući četvoro dece, saopštilo je Hersonsko regionalno tužilaštvo.

"Dana 6. oktobra 2025. godine, ruske oružane snage su masovno napale naselja u Hersonskoj oblasti artiljerijom, višecevnim raketnim sistemima, dronovima različitih tipova i raketama. Do 17.30 časova, jedan civil je poginuo, a 20 ih je povređeno, uključujući četvoro dece", navodi se u saopštenju, prenosi Ukrinform. Tužilaštvo je navelo da je jedna žena poginula u napadu raketnog sistema za brzu odbranu na selo Stepanovka, te da je u napadu povređeno šestoro meštana,