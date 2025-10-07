Makron zatražio od premijera u ostavci da još jednom pokuša da formira vladajuću većinu u parlamentu

Francuski predsednik Emanuel Makron zatražio je večeras od odlazećeg premijera Sebastijana Lekornija da do srede uveče organizuje još jedan razgovor sa političkim strankama, kako bi pronašao izlaz iz političke krize, prenosi France 24.

Odluka je doneta nekoliko sati nakon što je Lekorni podneo ostavku na mesto premijera, samo 27 dana od stupanja na dužnost. Lekorni je posle sastanka sa predsednikom države saopštio da je prihvatio zahtev Makrona da održi pregovore kako bi se rešila trenutna politička kriza. „U sredu uveče ću reći predsedniku da li je to moguće ili ne, kako bi mogao da izvuče sve potrebne zaključke“, rekao je Lekorni. Makron je posle sastanka sa Lakornijem rekao da je spreman da