(Video) Sam i očajan! Pogledajte šta je Makron uradio posle podnošenja ostavke premijera Lekronija

Nakon što je francuski premijer Sebastijan Lekorni, danas podneo ostavku, što produbljuje krizu sa kojom se suočava ova evropska država, francuski predsednik Emanuel Makron našao se u problemu kako da razreši novonastalu situaciju.

Na društvenoj mreži X pojavio se video, na kome se vidi Makron kako sam i očigledno zabrinut šeta uz Senu. Uz post je objava u kojoj piše: "Makron je viđen kako šeta potpuno sam, dok je njegova politička situacija potpuno očajna nakon ostavke Lekornija i urušavanja zajedničkog jezgra. Simbolički propust?" Makron je danas zadužio svog odlazećeg premijera Sebastijana Lekornija, da do srede uveče još jednom pokuša da pregovora sa drugim partijama da bi se pronašao