(Video) Sam i očajan! Pogledajte šta je Makron uradio posle podnošenja ostavke premijera Lekronija

Blic pre 7 sati
Nakon što je francuski premijer Sebastijan Lekorni, danas podneo ostavku, što produbljuje krizu sa kojom se suočava ova evropska država, francuski predsednik Emanuel Makron našao se u problemu kako da razreši novonastalu situaciju.

Na društvenoj mreži X pojavio se video, na kome se vidi Makron kako sam i očigledno zabrinut šeta uz Senu. Uz post je objava u kojoj piše: "Makron je viđen kako šeta potpuno sam, dok je njegova politička situacija potpuno očajna nakon ostavke Lekornija i urušavanja zajedničkog jezgra. Simbolički propust?" Makron je danas zadužio svog odlazećeg premijera Sebastijana Lekornija, da do srede uveče još jednom pokuša da pregovora sa drugim partijama da bi se pronašao
