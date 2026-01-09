Rusi izvršili masovni udar “orešnikom”

Vesti online pre 8 minuta  |  Sputnjik (A. S.)
Rusi izvršili masovni udar “orešnikom”

Ruske oružane snage su, kao odgovor na napad Kijeva na rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina, izvele masovni udar raketnim sistemom „orešnik“ na kritično važne objekte u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

„Sinoć je, kao odgovor na teroristički napad kijevskog režima na rezidenciju predsednika Ruske Federacije u Novgorodskoj oblasti 29. decembra 2025. godine, izveden masovni udar visokopreciznim oružjem velikog dometa kopnenog i pomorskog baziranja po kritično važnim objektima na teritoriji Ukrajine“, navodi se u saopštenju. Kako je navedeno, ciljevi napada su postignuti, a pogođeni su objekti proizvodnje bespilotnih letelica koji su korišćeni tokom terorističkog
