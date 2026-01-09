Rusi izvršili masovni udar “orešnikom”

Ruske oružane snage su, kao odgovor na napad Kijeva na rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina, izvele masovni udar raketnim sistemom „orešnik“ na kritično važne objekte u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

„Sinoć je, kao odgovor na teroristički napad kijevskog režima na rezidenciju predsednika Ruske Federacije u Novgorodskoj oblasti 29. decembra 2025. godine, izveden masovni udar visokopreciznim oružjem velikog dometa kopnenog i pomorskog baziranja po kritično važnim objektima na teritoriji Ukrajine“, navodi se u saopštenju. Kako je navedeno, ciljevi napada su postignuti, a pogođeni su objekti proizvodnje bespilotnih letelica koji su korišćeni tokom terorističkog