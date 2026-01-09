Zelenski traži međunarodnu osudu Rusije zbog napada balističkom raketom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je danas tražio "jasnu reakciju" međunarodne zajednice na to što je Rusija na Ukrajinu ispalila balističku supersoničnu raketu "orešnik". "Neophodan je jasan odgovor međunarodne zajednice, pre svega, SAD", rekao je Zelenski na Telegramu, zahtevajući da Rusija "primi poruku da je njena dužnost da se fokusira na diplomatiju". Rusija je danas saopštila da je koristila "orešnik" u masovnom noćnom napadu na Ukrajinu, u kojem su