Vučić poručio institucijama koje ne drže podatke u državnom data centru: Bićete pohapšeni ako dođe do sajber napada

Danas pre 2 sata  |  Fonet
Vučić poručio institucijama koje ne drže podatke u državnom data centru: Bićete pohapšeni ako dođe do sajber napada

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će zaposleni u data centru eUprave biti uhapšeni ukoliko u slučaju sajber napada ili nestanka struje budu izgubljeni pohranjeni podaci.

Vučić je, obraćajući se zaposlenima tokom otvaranja Kuće eUprave i kreativno-inovativnog centra „Ložionica“, rekao da su Elektroprivreda Srbije (EPS), Katastar i druge institucije tokom leta pretrpele sajber napade zbog kojih su izgubljeni podaci, jer su se „zaposleni pravili pametni i nisu čuvali podatke u data centrima“. Naveo je i podatak da je tokom avgusta ove godine bilo oko dva miliona sajber napada koji su, kako je rekao, dolazili iz „svih očekivanih i
