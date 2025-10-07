Vučić institucijama: "Svi ćete u aps", ako ne čuvate podatke u data centru, a budu izgubljeni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će zaposleni u EPS-u, Katastru i drugim institucijama, ukoliko ne budu čuvali podatke u data centrima, biti uhapšeni, ako se desi da ih izgube.

Vučić je, obraćajući se zaposlenima tokom otvaranja Kuće eUprave i kreativno-inovativnog centra "Ložionica", rekao da su Elektroprivreda Srbije (EPS), Katastar i druge institucije tokom leta pretrpele sajber napade zbog kojih su izgubljeni podaci, jer su se "zaposleni pravili pametni i nisu čuvali podatke u data centrima". Naveo je i podatak da je tokom avgusta ove godine bilo oko dva miliona sajber napada koji su, kako je rekao, dolazili iz "svih očekivanih i