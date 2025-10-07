Kancelarija za IT i eUpravu: apel medijima da se ne koriste lažnim i obmanjujućim naslovima

Vučić je tokom obilaska Kuće eUprave govorio o sajber napadima na državnu i javnu infrastrukturu koja je zadesila pojedine institucije tokom ove godine

Povodom pojedinih naslova u medijima da je na otvarnju Kuće eUprave i kreativno-inovativnog, multifunkcionalnog i digitalnog centra Ložionica predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić izjavio da će zaposleni u data centrima ići u „aps”, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu oštro osuđuje ovakav vid vesti i naslova koji ima za cilj obmanu, zastrašivanje javnosti kao i zaposlenih koji rade u data centrima u Beogradu i Kragujevcu. Naime,