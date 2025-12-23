Učenici „Jovine“ gimnazije bojkotuju nastavu

Vreme pre 10 minuta
Učenici „Jovine“ gimnazije bojkotuju nastavu

Roditelji učenika „Jovine“ gimnazije pitaju ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića zašto ignoriše probleme i krizu u kojoj se ta škola nalazi više od godinu dana

Učenici Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu odlučili su da u utorak bojkotuju nastavu, saopštili su njihovi roditelji, navodeći da se kriza u toj školi „iz dana u dan produbljuje“, zbog čega pozivaju Novosađane da im se pridruže u protestnoj šetnji u 17:30 sati ispred Mašinske škole. Roditelji učenika upitali su pokrajinskog sekretara Roberta Otota i ministra prosvete Srbije Dejana Vuka Stankovića zašto ignorišu probleme i krizu u kojoj se „Jovina“
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Učenici Jovine gimnazije bojkotuju poslednji školski dan u polugodištu, večeras protestna šetnja

Učenici Jovine gimnazije bojkotuju poslednji školski dan u polugodištu, večeras protestna šetnja

Nedeljnik pre 11 minuta
Đaci Jovine gimnazije danas bojkotuju nastavu: Direktor zabranio projektnu nastavu, đaci imaju i do 12 časova dnevno, a Dejan…

Đaci Jovine gimnazije danas bojkotuju nastavu: Direktor zabranio projektnu nastavu, đaci imaju i do 12 časova dnevno, a Dejan Vuk Stanković ignoriše krizu u školi

Nova pre 16 minuta
Roditelji: Kriza u Jovinoj gimnaziji se produbljuje – učenici danas bojkotuju nastavu

Roditelji: Kriza u Jovinoj gimnaziji se produbljuje – učenici danas bojkotuju nastavu

Moj Novi Sad pre 1 sat
Jovini đaci bojkotuju nastavu: Solidarnost sa profesorima pod pritiscima

Jovini đaci bojkotuju nastavu: Solidarnost sa profesorima pod pritiscima

Luftika pre 46 minuta
„Zmajevi se vraćaju u Jovinu“, protest učenika gimnazije u Novom Sadu

„Zmajevi se vraćaju u Jovinu“, protest učenika gimnazije u Novom Sadu

Mašina pre 1 sat
Roditelji đaka Jovine: Učenici većinom glasova odlučili da danas bojkotuju nastavu

Roditelji đaka Jovine: Učenici većinom glasova odlučili da danas bojkotuju nastavu

N1 Info pre 1 sat
Produbljuje se kriza u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu: Učenici bojkotuju nastavu

Produbljuje se kriza u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu: Učenici bojkotuju nastavu

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteNovi SadJovan Jovanović ZmajDejan Vuk Stanković

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za Srbiju: Pretežno sunčano, večernje naoblačenje i snežne padavine na jugoistoku

Vremenska prognoza za Srbiju: Pretežno sunčano, večernje naoblačenje i snežne padavine na jugoistoku

Naslovi.ai pre 16 minuta
Crvena Orbita: Ministarstvo odbrane Kine uputilo oštre kritike tajvanskom lideru zbog širenja ratne

Crvena Orbita: Ministarstvo odbrane Kine uputilo oštre kritike tajvanskom lideru zbog širenja ratne

Beta pre 1 minut
Vučić na dodeli ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i škola

Vučić na dodeli ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i škola

RTV pre 11 minuta
Vučić na dodeli ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i škola

Vučić na dodeli ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i škola

Euronews pre 11 minuta
Učenici „Jovine“ gimnazije bojkotuju nastavu

Učenici „Jovine“ gimnazije bojkotuju nastavu

Vreme pre 10 minuta