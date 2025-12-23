Učenici Jovine gimnazije bojkotuju poslednji školski dan u polugodištu, večeras protestna šetnja

Nedeljnik pre 1 sat
Učenici Jovine gimnazije bojkotuju poslednji školski dan u polugodištu, večeras protestna šetnja

Učenici novosadske Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ danas, poslednjeg dana prvog polugodišta, bojkotuju nastavu iz solidarnosti sa svojim profesorima.

Kako su saopštili roditelji učenika te gimnazije, profesori su za poslednji dan u prvom polugodištu planirali projektnu nastavu uz radionice za gimnazijalce, ali je direktor Radivoje Stojković juče prvo telefonom, a potom i putem mejla zabranio ovakvu već pripremljenu nastavu, uz izricanje opomena zaposlenima. „Ovo je samo još jedna u nizu samovoljnih odluka direktora, kojima demonstrira silu i mobinguje profesore, dok učenicima uskraćuje pravo na kvalitetno
