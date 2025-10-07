Da budete svoji na svome Sve o legalizaciji svojine na novom sajtu i putem telefona!

Dnevnik pre 51 minuta
Da budete svoji na svome Sve o legalizaciji svojine na novom sajtu i putem telefona!

Kontakt centar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture preko koga građani mogu da se informišu u vezi sa posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima u postupku legalizacije – 011 7773 899 počeo je danas da radi.

Građani pozivanjem tog broja mogu dobiti informacije koji su objekti predmet evidentiranja i upisa prava po novom zakonu, da li je potrebno da ponovo podnose prijavu za legalizaciju ukoliko su je već podneli po prethodnom zakonu, kao i o tome gde se prijava za upis prava svojine može podneti. Preko Kontakt centra građani se mogu informisati i o tome kako da se pripreme za podnošenje prijava za upis prava svojine na nepokretnosti, da li je za taj postupak potrebno
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Počeo da radi Kontakt centar za legalizaciju objekata - 011 7773899

Počeo da radi Kontakt centar za legalizaciju objekata - 011 7773899

RTV pre 1 sat
Počeo da radi Kontakt centar za legalizaciju objekata - 011 7773899: Evo kako da dobijete sve informacije brzo i lako

Počeo da radi Kontakt centar za legalizaciju objekata - 011 7773899: Evo kako da dobijete sve informacije brzo i lako

Blic pre 56 minuta
Počeo da radi kontakt centar za legalizaciju, pomoć građanima u upisu prava na nepokretnostima

Počeo da radi kontakt centar za legalizaciju, pomoć građanima u upisu prava na nepokretnostima

NIN pre 56 minuta
Počeo da radi Kontakt centar za legalizaciju objekata u Srbiji

Počeo da radi Kontakt centar za legalizaciju objekata u Srbiji

Sputnik pre 56 minuta
Počeo da radi Kontakt centar za legalizaciju objekata: Građani mogu dobiti informacije na 011 7773 899

Počeo da radi Kontakt centar za legalizaciju objekata: Građani mogu dobiti informacije na 011 7773 899

Euronews pre 45 minuta
Počeo da radi Kontakt centar za legalizaciju objekata

Počeo da radi Kontakt centar za legalizaciju objekata

B92 pre 46 minuta
Kontakt centar za legalizaciju objekata počeo sa radom: Pozovite 011 7773 899 i saznajte sve što vam treba

Kontakt centar za legalizaciju objekata počeo sa radom: Pozovite 011 7773 899 i saznajte sve što vam treba

Alo pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

legalizacija

Regioni, najnovije vesti »

Nova ekonomija ispratila drugu grupu polaznika Press akademije

Nova ekonomija ispratila drugu grupu polaznika Press akademije

Glas Šumadije pre 21 minuta
Upoznavanje građana sa LID projektom

Upoznavanje građana sa LID projektom

Zoom UE pre 15 minuta
Ove predstave gledaćete na Borinim pozorišnim danima krajem oktobra FOTO/VIDEO

Ove predstave gledaćete na Borinim pozorišnim danima krajem oktobra FOTO/VIDEO

Vranje news pre 31 minuta
Nepotizam na delu: Trifunovićeva partnerka načelnica gradske uprave

Nepotizam na delu: Trifunovićeva partnerka načelnica gradske uprave

Ozon press pre 26 minuta
Pčinjska okružna liga: Alakince, Trnovac i Levosoje na vrhu tabele

Pčinjska okružna liga: Alakince, Trnovac i Levosoje na vrhu tabele

Jug press pre 1 minut