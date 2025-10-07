Jesenje zasedanje Skupštine Srbije Pred poslanicima danas 47 tačaka

Dnevnik pre 22 minuta
Jesenje zasedanje Skupštine Srbije Pred poslanicima danas 47 tačaka

Poslanici Skupštine Srbije počeće danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja za čiji je dnevni red predloženo 47 tačaka, a kao prva tačka predviđeno je razmatranje Predloga zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je prvu sednicu sa početkom u 10.00 časova, a na dnevnom redu biće i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Na sednici će, takođe, biti razmatrane i izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i Zakona o državnom premeru i katastru. Poslanici pored ostalog treba da razmatraju i izmene Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027. Takođe, na dnevnom redu je i
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Skupština Srbije počinje jesenje zasedanje: Pred poslanicima 47 tačaka dnevnog reda

Skupština Srbije počinje jesenje zasedanje: Pred poslanicima 47 tačaka dnevnog reda

Vreme pre 6 minuta
Počinje jesenje zasedanje Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 47 tačaka, među njima legalizacija objekata

Počinje jesenje zasedanje Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 47 tačaka, među njima legalizacija objekata

Mondo pre 2 minuta
Danas sednica Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 47 tačaka, među njima i legalizacija objekata

Danas sednica Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 47 tačaka, među njima i legalizacija objekata

NIN pre 1 sat
Počinje sednica Skupštine Srbije: Šta je sve na dnevnom redu?

Počinje sednica Skupštine Srbije: Šta je sve na dnevnom redu?

Danas pre 57 minuta
Počinje jesenje zasedanje parlamenta: 3 sporna zakona o legalizaciji, izvršiteljima i EXPO 2027

Počinje jesenje zasedanje parlamenta: 3 sporna zakona o legalizaciji, izvršiteljima i EXPO 2027

Nedeljnik pre 1 sat
Počinje sednica Skupštine Srbije, na dnevnom redu 47 tačaka

Počinje sednica Skupštine Srbije, na dnevnom redu 47 tačaka

Nedeljnik pre 1 sat
Sednica Skupštine Srbije, na dnevnom redu 47 tačaka

Sednica Skupštine Srbije, na dnevnom redu 47 tačaka

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeAna BrnabićEXPO

Politika, najnovije vesti »

Petković: Lokalni izbori u nedelju od presudnog značaja za opstanak Srba na KiM

Petković: Lokalni izbori u nedelju od presudnog značaja za opstanak Srba na KiM

RTV pre 2 minuta
Boško Obradović izviždan u Čačku na opozicionom skupu (VIDEO)

Boško Obradović izviždan u Čačku na opozicionom skupu (VIDEO)

Danas pre 22 minuta
Sofronijević: Predloženi zakon o posebnim uslovima za evidentiranje nepokretnosti nije legalizacija

Sofronijević: Predloženi zakon o posebnim uslovima za evidentiranje nepokretnosti nije legalizacija

NIN pre 7 minuta
Skupština Srbije počinje jesenje zasedanje: Pred poslanicima 47 tačaka dnevnog reda

Skupština Srbije počinje jesenje zasedanje: Pred poslanicima 47 tačaka dnevnog reda

Vreme pre 6 minuta
Počinje jesenje zasedanje Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 47 tačaka, među njima legalizacija objekata

Počinje jesenje zasedanje Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 47 tačaka, među njima legalizacija objekata

Mondo pre 2 minuta