Jesenje zasedanje Skupštine Srbije Pred poslanicima danas 47 tačaka
Dnevnik pre 22 minuta
Poslanici Skupštine Srbije počeće danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja za čiji je dnevni red predloženo 47 tačaka, a kao prva tačka predviđeno je razmatranje Predloga zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je prvu sednicu sa početkom u 10.00 časova, a na dnevnom redu biće i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Na sednici će, takođe, biti razmatrane i izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i Zakona o državnom premeru i katastru. Poslanici pored ostalog treba da razmatraju i izmene Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027. Takođe, na dnevnom redu je i