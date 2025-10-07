Kakva asistencija Jokića: Za nekoliko minuta obišla ceo svet

Već u ranoj fazi pripremne utakmice Denvera i Toronta, Nikola Jokić je izveo potez koji se ne viđa često ni u NBA ligi.

Srpski centar je, okrenut leđima košu, asistirao jednom rukom kroz čitavu odbranu, sa jedne strane parketa na drugu, pravo u ćošak, gde je Kristijan Braun čekao spreman, i pogodio trojku. Nikola Jokic is absolutely insane 😳 What in the world. (via @WorldWideWob) pic.twitter.com/L2SePvlnOS — Legion Hoops (@LegionHoops) October 7, 2025 Publika je zanemela, komentatori ostali bez teksta, a snimak je već nekoliko minuta kasnije obišao društvene mreže i najgledanije