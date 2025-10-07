Ovo su hitovi za sva vremena: Najpoznatije pesme Halida Bešlića zbog kojih nikada neće biti zaboravljen

Mondo pre 1 sat  |  Ana Živančević
Ovo su hitovi za sva vremena: Najpoznatije pesme Halida Bešlića zbog kojih nikada neće biti zaboravljen

Poznati pevač Halid Bešlić preminuo je u 72. godini nakon duže bolesti.

Ostavio je za sobom bogatu muzičku zaostavštinu, a njegove pesme su godinama donosile radost mnogima. U znak sećanja na Halida Bešlića, osvrnućemo se na neke od njegovih najpoznatijih hitova. Jedan od prvih hitova svakako je legendarna pesma "Neću, neću dijamante". Bonus video: Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Preminuo pevač narodne muzike Halid Bešlić

Preminuo pevač narodne muzike Halid Bešlić

RTV pre 28 minuta
Dačić je pevao Halidovu "Miljacku", emotivno saučešće objavljeno na sajtu MUP-a

Dačić je pevao Halidovu "Miljacku", emotivno saučešće objavljeno na sajtu MUP-a

Radio 021 pre 18 minuta
Preminuo Halid Bešlić

Preminuo Halid Bešlić

Radio 021 pre 1 sat
Preminuo je Halid Bešlić: Pesme su mu evergrin, a ovako je moćnim glasom otpevao Queen

Preminuo je Halid Bešlić: Pesme su mu evergrin, a ovako je moćnim glasom otpevao Queen

City magazine pre 1 sat
Preminuo Halid Bešlić

Preminuo Halid Bešlić

Slobodna Evropa pre 1 sat
Izgubio oko posle nesreće, 4 doktora nisu mogla da ga spasu: Legendarni pevač bio u komi, udes mu promenio život

Izgubio oko posle nesreće, 4 doktora nisu mogla da ga spasu: Legendarni pevač bio u komi, udes mu promenio život

Mondo pre 1 sat
Pevač velikog srca i blistave karijere: Evo po čemu ćemo pamtiti Halida Bešlića

Pevač velikog srca i blistave karijere: Evo po čemu ćemo pamtiti Halida Bešlića

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Halid Bešlić

Zabava, najnovije vesti »

Preminuo pevač narodne muzike Halid Bešlić

Preminuo pevač narodne muzike Halid Bešlić

RTV pre 28 minuta
Preminuo pevač Halid Bešlić

Preminuo pevač Halid Bešlić

Vreme pre 13 minuta
Dom u kome je pesma utihnula: Halid Bešlić bio je čovek iz naroda, živeo u stambenoj zgradi u srcu Sarajeva, komšije imale…

Dom u kome je pesma utihnula: Halid Bešlić bio je čovek iz naroda, živeo u stambenoj zgradi u srcu Sarajeva, komšije imale samo reči hvale

Story pre 28 minuta
"Nakon razvoda, iz raskošne kuće sa četiri spavaće sobe, izašla sam sa jednom torbom i otišla kod oca": Niko nije mogao da…

"Nakon razvoda, iz raskošne kuće sa četiri spavaće sobe, izašla sam sa jednom torbom i otišla kod oca": Niko nije mogao da pretpostavi kako joj je posle bilo!

Blic pre 23 minuta
Horoskopski znakovi koji previše veruju drugima i najčešće se razočaraju

Horoskopski znakovi koji previše veruju drugima i najčešće se razočaraju

Vesti online pre 28 minuta