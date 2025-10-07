Ovo su hitovi za sva vremena: Najpoznatije pesme Halida Bešlića zbog kojih nikada neće biti zaboravljen

Poznati pevač Halid Bešlić preminuo je u 72. godini nakon duže bolesti.

Ostavio je za sobom bogatu muzičku zaostavštinu, a njegove pesme su godinama donosile radost mnogima. U znak sećanja na Halida Bešlića, osvrnućemo se na neke od njegovih najpoznatijih hitova. Jedan od prvih hitova svakako je legendarna pesma "Neću, neću dijamante". Bonus video: Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!