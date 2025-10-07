Infrastrukture železnice: Putnički saobraćaj od sutra na brzoj pruzi Beograd-Subotica

Putnički vozovi za brzine od 200 km/sat počeće sutra u podne da redovno saobraćaju brzom prugom od Beograda do Subotice, saopštili su danas iz Infrastrukture železnice Srbije (IŽS) i naveli da se teretni saobraćaj na toj deonici već odvija.

Na brzoj pruzi Beograd Centar - Subotica saobraćaju teretni vozovi u skladu sa zahtevima i potrebama privrede za prevozom robe železnicom na ovom pravcu. Brza pruga Beograd Centar - Subotica, uz primenu savremenih tehnologija, vrhunskih znanja i najmodernije opreme bezbednost teretnog železničkog saobraćaja diže na najviši nivo. Brz, pouzdan i bezbedan transport srpskih proizvoda brzom prugom doprinosi jačanju i većoj konkurentnosti domaće privrede i industrije.